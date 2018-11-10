ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

7 مرشحين يتقدمون في اليوم الأول للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بـ طامية

السبت 10/نوفمبر/2018 - 03:13 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
بدأت اليوم لجنة تلقى طلبات المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة مركز طامية والتى خلت بوفاة نائب الدائرة اللواء خالد عبد التواب.

وقال المستشار عبد الرحمن مرزوق رئيس محكمة الفيوم الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن ٧ مرشحين تقدموا خلال اليوم الأول، وهم الدكتور محمد عبد التواب عبد الجليل "مستقبل وطن"، محمد فرغلى شعبان، صحفى " مستقل", محمود فخرى الدين، مجدى هلال عبد العزيز "الحزب العربى للعدل والمساواة" ومحمد رمضان عبد الستار، وأسامة محجوب منصور، وائل سيد عثمان.

أضاف أنه سيتم تلقى طلبات المرشحين حتى مساء السبت القادم، مشيرا إلى أن الانتخابات ستجرى يومى ١٩, ٢٠ ديسمبر، وستجرى انتخابات الإعادة فى شهر يناير ٢٠١٩.
loading...

ترشيحاتنا

ضبط ممرضة بتهمة النصب على المواطنين بفرشوط

طفل يتكئ على كتف الأمير بن سلمان ليلتقط سيلفى.. فيديو وصور

3 أسباب أسقطت الأهلي بالثلاثة

غواصة فساد نتنياهو وسط تل أبيب.. صور

تعرض منطقة بين الجبلين الأثرية بالأقصر لسطو مسلح

آخر كلمات مشجع الأهلي قبل وفاته بعد مباراة الترجي برادس

شاهد.. دينا عبد المقصود بطلة العالم لكمال الأجسام ضيفة صدى البلد غدا

قطر تكسب ود إسرائيل بـ ممر بحري يربط غزة بـ قبرص

وزارة التموين تفتح باب تظلمات تحديث البيانات الخاطئة ..فيديو

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

تعرف على نتائج الزمالك متصدر الدوري قبل مواجهة الإنتاج الليلة

الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على القاهرة اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعليم: نسعى لدعم السياحة الفندقية في مصر.. صور

العثور على 12 طن حلوى فاسدة قبل ترويجها بباب الشعرية.. صور

شاهد.. منة فضالي بإطلالة رقيقة وصيفية في أحدث جلسة تصوير لها

سلطان الطرب جورج وسوف يتألق في ساقية الصاوي.. صور

20 صورة تكشف أناقة إطلالات رضوى الشربينى

فيديو

ترامب يثير الجدل من جديد.. ويرد على مذكرات ميشيل أوباما ويتوعد زوجها
شاهد.. ماذا قال المواطنون عن تنظيم الأسرة؟
لحظة استقبال الرئيس الفرنسي نظيره الأمريكي في قصر الإليزيه
شاهد .. وزارة السياحة: مصر ستكون رائدة في هذا المجال قريبا
التعليم العالي: 160 معهدا فقط معتمدين ودون ذلك كيانات وهمية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟