7 مرشحين يتقدمون في اليوم الأول للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بـ طامية

بدأت اليوم لجنة تلقى طلبات المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة مركز طامية والتى خلت بوفاة نائب الدائرة اللواء خالد عبد التواب.



وقال المستشار عبد الرحمن مرزوق رئيس محكمة الفيوم الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن ٧ مرشحين تقدموا خلال اليوم الأول، وهم الدكتور محمد عبد التواب عبد الجليل "مستقبل وطن"، محمد فرغلى شعبان، صحفى " مستقل", محمود فخرى الدين، مجدى هلال عبد العزيز "الحزب العربى للعدل والمساواة" ومحمد رمضان عبد الستار، وأسامة محجوب منصور، وائل سيد عثمان.



أضاف أنه سيتم تلقى طلبات المرشحين حتى مساء السبت القادم، مشيرا إلى أن الانتخابات ستجرى يومى ١٩, ٢٠ ديسمبر، وستجرى انتخابات الإعادة فى شهر يناير ٢٠١٩.