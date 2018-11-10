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أصل الحكاية

3 أسباب أسقطت الأهلي بالثلاثة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:59 م
خسارة الأهلي امام
خسارة الأهلي امام الترجي
أحمد سالم
كان الفوز بالبطولة أملا مرجوا وحلما قريبا على الرغم من الاعتراف بضعف الإمكانات وقلة البدائل وصعوبة الموقف.

الأهلي دخل مباراة النهائي، بل دخل البطولة كاملة بلاعبين من الصف الثاني، غابت عنهم الخبرة الدولية، والثبات الانفعالي، والقوة البدنية، ما جعل السقوط أمام الترجي في رادس سهلا للغاية.

موسم بلا صفقات
هل يعقل أن يخرج فريق ينافس على 5 بطولات في وقت واحد من الميركاتو بدون انتداب أي لاعبين سوى لاعب وحيد في خط الدفاع، بينما جميع خطوط الفريق في حاجة إلى إحلال وتجديد.

مهما كانت الأسباب والدوافع والصراعات المالية التي وقع الأهلي ضحيتها، لكن كان هناك لاعبون على مستوى عال طلبوا اللعب للأهلي متجاهلين أي إغراءات مالية من الخصوم، مثل حسين الشحات، على سبيل المثال.

الأهلي اعتمد على لاعبين لم يواجهوا طوال حياتهم سوى فرق محلية ولا دراية لهم بأدغال أفريقيا، مثل إسلام محارب وميدو جابر وكريم نيدفيد.

فريق اللاعب الأوحد
على مدى زمني ليس ببعيد، كان الأهلي نجما في كل خطوطه، عندما قاده دفاعيا وائل جمعة وسيد معوض أو جيلبرتو وأحمد فتحي، بينما في خط الوسط تواجد لاعبون أمثال حسام عاشور ومحمد شوقي بصحبة بركات ومحمد أبو تريكة وعماد متعب وفلافيو، بحيث استحق التتويج بالبطولة من على ملعب رادس أمام الصفاقسي مرة والترجي مرة أخرى.

بالأمس كان وليد سليمان وحده من يستطيع أن يمسك بالكرة، بينما كان يتخلص منها الجميع أو يخشون الاستحواذ عليها تحت سطوة كامة للترجي وروح لأبناء باب سويقة غابت عن الأحمر.

بدون مهاجم
الأهلي أيضا كان يبدو وديعا جدا في خط الهجوم بدون أزارو، والاعتماد على مروان محسن أصبح عبئا إضافيا على الفريق.

دعم الأهلي للخط الهجومي يتطلب لاعبا كفئا يستطيع الاحتفاظ بالكرة والتسجيل من أنصاف الفرص، على شاكلة عماد متعب وفلافيو، وفتح المجال للأجنحة للتحرك بحرية مثلما يفعل وليد أزارو.

بدون ذلك سيسقط الأهلي مجددا ربما في البطولات الأقل في المستوى مثل الدوري والكأس، وعلى الرغم من كل ذلك لا يمكن اللوم على المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي لا يملك من اللاعبين ما يؤهله لحصد بطولة.
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