ترامب يثير الجدل من جديد.. ويرد على مذكرات ميشيل أوباما ويتوعد زوجها

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرات السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما، زوجة الرئيس السابق باراك أوباما، إذ اعتبرت أنه "هدد" أسرتها، معلنة أنها "لن تسامحه"، وفقا لما نقلته عنها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.



وقال ترامب للصحفيين: "لقد دفعت الكثير من المال لكتابة كتاب وهم دائما يتوقعون جدلًا قليلًا"، مضيفا: "سأعطيك بعض الجدل مجددا، لن أسامح أوباما أبدا بسبب ما فعله بجيشنا الأمريكي بعدم تمويله بشكل صحيح، فقد كان مستنزفا".



وأضاف: «كل شيء قديم ومتهالك، وقد جئت واضطررت لإصلاحه، وأنا أمارس ضغوطات هائلة، لذلك لن أسامحه أبدا بسبب ما فعله لجيشنا»، متابعا :«لن أسامحه أبدا بسبب ما فعله بأشياء بطرق أخرى كثيرة، وهو ما سنتحدث عنه مستقبلا، لكن ما فعله هو أن يتحدث عن السلامة، ما فعله بجيشنا جعل هذا البلد غير آمن لك أنت وأنتم».

