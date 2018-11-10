محافظ القليوبية: الثقافة لها دور كبير في بناء الشباب ومحاربة الأفكار المتطرفة

أكد محافظ القليوبية، الدكتور علاء عبدالحليم، أهمية الثقافة في بناء الشباب وتأهيلهم للقيام بدورهم في مواجهة التحديات التى تواجه المجتمع حيث يمثل الشباب ثروة الوطن التي يجب ان يتم استثمارها وبنائها بشكل صحيح.





كما شدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالتربية الثقافية الصحيحة للشباب من خلال توفير المناخ الملائم والاماكن المناسبة لممارسة الانشطة الثقافية المختلفة مضيفا اننا نحارب فكر يريد التربص بعقول شبابنا.





وطالب عبدالحليم شباب الجامعات بالمشاركة فى قضية محو الأمية كما طالبهم بمحاربة الفكر المتطرف ونشر الثقافة والوعى والانتماء والحس القومي بين زملائهم مؤكدا أهمية عقد مثل هذه الملتقيات لدروها فى توعية الشباب بأهمية الثقافة وتفاعلهم فى المجتمع وإقامة البرامج الثقافية المختلفة.



