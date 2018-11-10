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محافظات

محافظ القليوبية: الثقافة لها دور كبير في بناء الشباب ومحاربة الأفكار المتطرفة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:56 م
فعاليات الملتقى الأول
فعاليات الملتقى الأول لشباب الجامعات
ابراهيم الهوارى
أكد محافظ القليوبية، الدكتور علاء عبدالحليم، أهمية الثقافة في بناء الشباب وتأهيلهم للقيام بدورهم في مواجهة التحديات التى تواجه المجتمع حيث يمثل الشباب ثروة الوطن التي يجب ان يتم استثمارها وبنائها بشكل صحيح.

كما شدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالتربية الثقافية الصحيحة للشباب من خلال توفير المناخ الملائم والاماكن المناسبة لممارسة الانشطة الثقافية المختلفة مضيفا اننا نحارب فكر يريد التربص بعقول شبابنا.

وطالب عبدالحليم شباب الجامعات بالمشاركة فى قضية محو الأمية كما طالبهم بمحاربة الفكر المتطرف ونشر الثقافة والوعى والانتماء والحس القومي بين زملائهم مؤكدا أهمية عقد مثل هذه الملتقيات لدروها فى توعية الشباب بأهمية الثقافة وتفاعلهم فى المجتمع وإقامة البرامج الثقافية المختلفة.

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الأول لشباب الجامعات والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، تحت شعار "الثقافة والشباب فى المواجهة" بقصر ثقافة القناطر الخيرية بحضور وزيرة الثقافة ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.
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