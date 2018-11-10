إلى مريض السكر.. بعد هذه الفوائد لن تتردد عن تناول البصل

يحتوي البصل على العديد من العناصر الغذائية الأساسية لصحة الجسم كالمواد السكرية، ومن أهمها ستيرويدات صابونية، وفلافونيدات، والسكروز، ومواد معنيّة كالكالسيوم، والكبريتن، والحديد، والفسفور، والفيتامينات، ومركب الجلوكوزين الذي يحدد نسبة السكر في الدم كما أن مفعوله يعادل مفعول الإنسولين.



لذلك قدم الدكتور خالد يوسف استشاري السمنة و التغذية العلاجية، أهمية تناول البصل لمريض السكر .



1-يتميز البصل بقدرته العالية في تثبيت مستوى السكّر في الدم، لما يحتويه من عناصر غذائيّة تساعد في تنشيط الإنسولين وزيادة إفرازه.



2- يساعد البصل الخلايا على الاستجابة بشكل فعّال وجيّد للإنسولين بسبب غناه بالفيتامين C.



3– يعمل البصل كمضاد حيوي ما يجعله ضروريًا لعلاج مرض السكري بشكل كبير لأنه يحمي المرضى من خطر الإصابة بجروح القدم، ويخفف منها في خال وجودها.



4– مضادات الأكسدة الموجودة في البصل تساعد في حماية ووقاية مرضى السكري من الكثير من المضاعفات الناتجة عن مرضهم مثل الإصابة بأمراض القلب والكولسترول.



5– يساعد البصل في تخفيض مستويات السكر في الدم بشكل كبير.



6- البصل غني بالكروم الذي يساعد خلايا الجسم على الاستجابة للأنسولين بشكل فعّال.