طارق فهمي: فعاليات منتدى الشباب دليل علمي لمواجهة التحديات .. فيديو

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك بعض التوصيات المباشرة التي سيتم تنفيذها مباشرة بعد انتهاء فعاليات منتدى شباب العالم 2018، وصولًا للمنتدى الثالث العام القادم.





وأضاف "فهمي"، في مداخلة هاتفية، ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم السبت، أن أهم تلك التوصيات هو المنتدى الخاص بالمنطقة الأورومتوسطية، حيث إنها دائرة نفوذ سياسية واقتصادية، لافتًا إلى أن في هذه المنطقة تقديرات وحسابات الفترة المقبلة.





وتابع: أن جزءا من هذه التوصيات مرتبطة بالترتيبات المتعلقة لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ، حيث ترتبط بارتباطات هيكلية تتم على المستوى المصري والدول الأفريقية ، مؤكدًا على أهمية حضور الرئيس الفلسطيني ابو مازن، والسوداني عمر البشير في بدايات المنتدى مهم للغاية.





وأكد "فهمي" أن فعاليات منتدى شباب العالم دليل علمي لمواجهة التحديات وإيجاد حلول لأخطاء الماضي وأحلام المستقبل.