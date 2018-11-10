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محافظات

رئيس الغربية الأزهرية يوجه بحل مشكلات المواطنين على مستوى المعاهد.. صور

السبت 10/نوفمبر/2018 - 03:06 م
الإدارة المركزية
الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بمحافظة الغربية
أحمد على
أصدر الشيخ عصام بكر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بمحافظة الغربية، اليوم توجيهاتها إلى مديري الإدارات التعليمية ومراحل التعليم والقطاع الأزهري بالمنطقة علي مستوى قرى ومراكز المحافظة.

كما ناقش مدير الإدارة من الموضوعات ذات الصلة بالعملية التعليمية، بالضرورة تفعيل دور الموجه لضبط العملية التعليمية بمعاهد المنطقة، وتطبيق منشور رقم 9 لوكيل الأزهر الشريف.

كما وجه بأهمية تفعيل دور الوسائل التعليمية ومعامل العلوم ومعامل الحاسب الآلي وعمل دورات تدريبية على الحاسب الآلي للمعلمين والإداريين داخل المعهد من خلال معلم الحاسب الآلي.
رئيس الغربية الأزهرية يوجه بحل مشكلات المواطنين على مستوى المعاهد.. صور
رئيس الغربية الأزهرية يوجه بحل مشكلات المواطنين على مستوى المعاهد.. صور
رئيس الغربية الأزهرية يوجه بحل مشكلات المواطنين على مستوى المعاهد.. صور
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