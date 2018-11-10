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محافظات

رئيس قصور الثقافة: برامج وأنشطة تلبي احتياجات الشباب

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:57 م
فعاليات الملتقى الأول
فعاليات الملتقى الأول لشباب الجامعات
ابراهيم الهوارى
قال الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إن الهيئة تولي اهتماما خاصا بالشباب وتحرص على تبني برامج وأنشطة تلبي احتياجاتهم بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة ضمن برنامج عمل متكامل.

وأضاف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن وزارة الثقافة هدفها بناء الإنسان المصري مشيرا إلى أن الملتقى الأول لشباب الجامعات ثمرة تعاون بناء بين الهيئة و٦ جامعات مصرية وهي القاهرة وعين شمس وحلوان،بنها،الفيوم وبنى سويف لإتاحة فرصة عظيمة أمام الشباب لتبادل الخبرات والأفكار والتصورات من أجل مستقبل أفضل لهم ولبلادهم.

وأضاف أننا لم نملك رفاهية الحديث عن طموحات ورؤى دون اتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع وأن الهيئة بموقعها التي تتجاوز ٦٠٠ موقع فى كل المحافظات تمد يدها للجميع للتعاون البناء.
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