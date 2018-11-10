رئيس قصور الثقافة: برامج وأنشطة تلبي احتياجات الشباب

قال الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إن الهيئة تولي اهتماما خاصا بالشباب وتحرص على تبني برامج وأنشطة تلبي احتياجاتهم بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة ضمن برنامج عمل متكامل.





وأضاف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن وزارة الثقافة هدفها بناء الإنسان المصري مشيرا إلى أن الملتقى الأول لشباب الجامعات ثمرة تعاون بناء بين الهيئة و٦ جامعات مصرية وهي القاهرة وعين شمس وحلوان،بنها،الفيوم وبنى سويف لإتاحة فرصة عظيمة أمام الشباب لتبادل الخبرات والأفكار والتصورات من أجل مستقبل أفضل لهم ولبلادهم.



