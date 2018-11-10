ضبط مالك مدرسة بتهمة تزوير شهادات الثانوية مقابل 70 ألف جنيه.. صور

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط مالك مدرسة خاصة، بتهمة تزوير جميع أوراق التعليم المتمثلة في بيانات النجاح للطلبة بمراحل التعليم المختلفة وإثبات قيد بالمدارس وشهادات النجاح بمراحل النقل والشهادات العامة والفنية نظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات.



ووردت معلومات، أكدتها التحريات لمدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقطاع مفادها قيام محمد.س.ي صاحب مدارس خاصة، يقوم بتزوير جميع أوراق التعليم المتمثلة في بيانات النجاح للطلبة بمراحل التعليم المختلفة وإثبات قيد بالمدارس وشهادات النجاح بمراحل النقل والشهادات العامة والفنية نظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية دون إمكانية حصولهم عليها بالطرق المشروعة في مقابل أجر مادي.



وأمكن التوصل إلى قيامه بتزوير شهادات الثانوية العامة لعدد 12 طالبا من راسبي الثانوية العامة وتمكنوا من خلالها التقدم إلى الالتحاق بالمعاهد التابعة لمدينة الثقافة والعلوم بمدينة 6 أكتوبر " 6 بالمعهد العالي للعلوم الإدارية- 4 بالمعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال- 1 بالمعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات- 1 بالمعهد العالي للاقتصاد.



ونجحت الأجهزة الأمنية في التوصل إلى أحد الطلبة الذين تقدموا بشهادات الثانوية العامة المزورة ويدعي عبدالرحمن.خ حيث أمكن ضبطه وبسؤاله اعترف بحصوله على شهادة نجاح مزورة من المتهم المذكور لرسوبه في الثانوية العامة وتقديمها إلى المعهد العالي للعلوم الإدارية بمدينة الثقافة والعلوم مقابل (70 ألف جنيه).



وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الاجهزة الامنية برئاسة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في ضبط المتهم المذكور بمسكنه وبتفتيشه عثر على بصمة خاتم شعار الدولة المقلد بمقبض خشبي يقرأ بصمته مديرية التربية والتعليم إدارة كرداسة التعليمية، ومجموعة شهادات مؤهل منسوبة لجامعة 6 أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الدولة مقلد منسوب لوزارة التعليم العالي الإدارة العامة للجامعات الخاصة.



كما تم ضبط مجموعة أوراق (بيان نجاح طالب إمتحانات النقل) منسوبة إلي إدارة بولاق الدكرور التعليمية خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الدولة مقلد ومنسوب إلى ذات الجهة، ومجموعة كبيرة من أوراق (بيان قيد طالب) خالي البيانات منسوب إلى إدارة مصر القديمة التعليمية بمحافظة القاهرة وكذا إدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة وممهورة بأختام شعار الدولة المقلدة ومنسوبة لذات الجهات، ومجموعة أوراق (بيان نجاح طالب) خالية البيانات ومنسوبة إلى محافظة الجيزة إدارة كرداسة التعليمية وممهور بخاتم مقلد ومنسوب لذات الجهة، ومجموعة كبيرة من شهادات نجاح طالب بمرحلة التعليم الأساسي لدواة سوريا خالية البيانات وممهورة بخاتم مقلد منسوب إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمشق وآخر مقلد لشعار الدولة المصرية منسوب إلى وزارة الخارجية مكتب تصديقات أحمد عرابي.



وتم ضبط مجموعة من قرارات تراخيص وممهورة بخاتم شعار الدولة مقلد منسوب لذات الجهة، ومجموعة من شهادات نجاح ثانوية عامة خالية البيانات منسوبة إلى الإدارة العامة لامتحانات وزارة التربية والتعليم وممهورة بخاتم شعار الدولة مقلد يقرأ بصمته وزارة التربية والتعليم – الإدارة العامة للإمتحانات، ومجموعة أوراق (مستخرج نجاح طالب) لدبلوم المدارس الفنية التجارية نظام السنوات الثلاثة وممهور بخاتم شعار الدولة المقلد يقرأ بصمته مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ومجموعة أوراق (مستخرج نجاح طالب بالثانوية الأزهرية) خالي البيانات وممهورة بخاتم شعار الدولة مقلد يقرأ بصمته الأزهر الإدارة المركزية للامتحانات، ومبلغ (29 ألف جنيه).



وبمواجهة المتهم اعترف بتزوير بيانات نجاح الطلبة بمراحل التعليم المختلفة وإثبات قيد المدارس وشهادات النجاح بمراحل النقل والشهادات العامة والفنية نظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات وترويجها على راغبي الحصول عليها من الطلبة الراسبين نظير أجر مادي، وأن المبلغ المالي المضبوط حصيلة نشاطه الآثم.



تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.