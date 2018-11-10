علي جمعة يوضح معنى ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها.. فيديو

أرسل شخص سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، يقول فيه: "ما معنى ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها؟".



ورد جمعة قائلا: "الخشوع في الصلاة واجب حتى تصح، ولكن هناك الكثير من المصلين من يسرح أثناء الصلاة ويسيطر عليه الوسواس وينشغل بأمور الدنيا فتبعده عن التركيز في الصلاة، فهذه الأشياء تقلل بالتأكيد من ثواب وأجر الصلاة، فبالتالي يحصل المصلي على ثواب ما فهمه وما علمه أثناء الصلاة".



وأضاف: "قد يصلي الرجل ويكون شديد التركيز في الركعة الأولى، وعندما يشرع في الركعة الثانية يبدأ يفكر في موضوع يشغل باله كسداد دين أو مشكلة داخل الأسرة فيركع ويسجد ولا يعلم ماذا يقول، فهنا لا يؤجر على هذه الركعة، أما الركعة الأولى فيؤجر عليها، أي أنه ركز في الصلاة بنسبة 70% فيأخذ ثوابه على هذه النسبة فقط".