داعية إسلامية تكشف المعنى اللغوي لمصطلح الكفر في القرآن

قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الاسلامية، إن كلمة "كافر" من الناحية اللغوية تعني "الستر"، كأن يصف الليل شديد الظلمة بالليل الكافر لأنه يستر وجوه الناس.





وأضافت "عمارة" خلال تقديمها برنامج "حروف من نور" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الراغب الأصفهاني قال في معجمه الشهير "مفردات القرآن الكريم"، وهو يعرض استعمال القرآن لفظ "الكفر" إن من ضمن معانيه أيضا "المخالفة"، فقد يقال هذا أمن وخالف الشيطان، فهو كافر بالشيطان.



