وائل جمعة: الأهلي يحتاج لـ5 صفقات سوبر والفترة القادمة مميتة

أكد وائل جمعة، قائد النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المارد الأحمر، أصبح بحاجة لـ5 صفقات "سوبر" من أجل الفترة المقبلة.





وأشار جمعة في تصريحات لراديو "اون سبورت" "الأهلي لا يجب أن يتعاقد مع لاعبين يتم تجربتهم في المباريات للتأقلم من عدمه، الأهلي في حاجة ماسة لصفقات سوبر، لاعبين دوليين، يشاركون بشكل أساسي..في مصر بشكل عام للأسف، هناك أزمة في تلك النوعية من اللاعبين، هناك شروط للاعب الذي يجب أن ينضم للأهلي، كيفية اللعب تحت ضغط مستمر والسعي من أجل البطولة".





وأضاف: "رسالتي لاتحاد الكرة، يجب أن يتم البحث عن مزيد من المواهب، لا يمكن لبلد مثل مصر بها أكثر من 100 مليون شخص، يوجد بها أزمة في مركز المهاجم، أو الظهير".





وتابع: "لا اريد ظلم مروان محسن، منذ عاد من الاصابة ولا يشارك بشكل منتظم مع الأهلي، هو يمتلك للإمكانيات، لكنه بعيد عن المباريات، وبسبب الظروف وعدم وجود مهاجمين في مصر، يتم الاعتماد عليه بالمنتخب".





وأكمل: "اتضح تأثير غياب أحمد فتحي، فمحمد هاني يحتاج لمزيد من المباريات والخبرات، الأهلي يحتاج لثنائي في خط الوسط، يمكن أن يكون بينهم ارتكاز افريقي، اؤكد أن الأهلي بحاجة لـ5 صفقات".





وأضاف:"أيضا تغيير طريقة اللعب أمر حتمي لكي تتناسب مع إمكانيات اللاعبين المتواجدين بالقائمة، الفترة القادمة للأهلي مميتة، مؤجلات الدوري، بجانب الكأس والبطولة العربية، والمشاركة الإفريقية، يجب أن يتم حل أزمة كثرة الإصابات، والأزمات البدنية".



