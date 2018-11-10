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محافظات

سيدة تشكر محافظ بني سويف لمساعدتها في إجراء عملية زرع قرنية لابنتها

السبت 10/نوفمبر/2018 - 03:17 م
المستشار هاني عبد
المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف
محمد عبد الحليم
تابع المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، الحالة الصحية للفتاة أسماء عماد محمد، 20 سنة، التي أجريت لها أمس، الجمعة، عملية جراحية لزرع قرنية بإحدى عينيها، حيث اطمأن المحافظ على الوضع ومستجدات الحالة الصحية لها، موجها بمتابعة الحالة حتى تماثلها الكامل للشفاء، وأن تتم إحاطته بأي مستجدات.

وأعرب المحافظ عن شكره لمؤسسة وصلة خير ومساهمتها في تحمل نفقات العملية الجراحية، التي يتكلف إجراؤها مبالغ كبيرة، بما يجسد المشاركة المجتمعية والدور الكبير الذي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى في مساعدة الفئات الأولى بالرعاية.

من جانبها، تقدمت والدة الفتاة بالشكر للمحافظ المستشار هاني عبد الجابر لاهتمامه ورعايته لحالة ابنتها، حيث نسقت المحافظة مع مؤسسة "وصلة خير" لإدراج حالة ابنتها في قائمة الحالات الصحية التي تقوم المؤسسة برعايتها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة، وتم حجز الحالة بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وبعد ذلك تم إجراء العملية أمس.

وقالت إنها التقت المحافظ بمكتبه وشرحت له حالة ابنتها، وأبدى اهتماما كبيرا بالحالة، منوهة بأن الذي شجعها على رفع حالة ابنتها للمحافظ ما عرفته عنه من اهتمامه بالحالات الصعبة اجتماعيا، خاصة في المطالب التي تتعلق بالاحتياجات الأساسية مثل الحالات المرضية الحرجة.
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