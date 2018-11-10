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محافظات

مياه القليوبية: مكافآت مالية لمن يبلغ عن سرقات المياه

السبت 10/نوفمبر/2018 - 03:12 م
شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية
ابراهيم الهوارى
أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية رصد مكافآت مالية لأي مواطن يبلغ عن سرقات المياه من الخطوط الرئيسية لحماية أموال الدولة مؤكدا أن الشركة تحارب المخالفات بكل الطرق بالتنسيق مع الشرطة وتتخذ إجراءات مشددة لملاحقة المخالفين .

وقال مجاهد إن سلوكيات بعض المواطنين تؤدى إلى تلوث المياه مثلا قيام البعض بإلقاء مخلفات وروث الحيوانات بالمصارف المائية وكذلك مخلفات الصرف الصحى الخام والقمامة وقيام البعض بعمل طلمبات حبشية وربطها بالخطوط الخاصة بمياه الشرب الحكومية ما يؤدى إلى تلف الخطوط وظهور لون متغير ورائحة كريهة للمياه.

وأشار إلى أن الشركة حريصة على تقديم كوب مياه نظيف للمواطن وتقوم برتكيب منظومة كلور على كل الآبار الارتوازية التى تبلغ 41 % من المياه المنتجة بالمحافظة لضمان وصول مياه نقية وجيدة للمواطنين وبعض الآبار يضاف إليها بعض العناصر الكيمائية المسموح بها لضمان جودة ونقاء المياه.
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