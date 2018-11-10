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بين الناس

استجابة لشكاوى المواطنين.. حي السيدة زينب يشن حملة لإزالة إشغالات المقاهي.. صور

السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:02 م
صدى البلد
مريم صليب
شنَّ حسام رأفت رئيس حى السيدة زينب حملة لرفع إشغالات المقاهى من الحى، وذلك بمعرفة إدارة الإشغالات وإدارة المتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى ومعاونة قسم شرطة السيدة زينب.

جاء ذلك استجابة لما نشره موقع "صدى البلد" الإخبارى في خدمة شكاوى المواطنين من إشغالات المقاهى وتعديها على مساحة الشوارع.

وطالب المسئولون بالحي المواطنين بالتعاون مع أجهزة الحى وعدم الاستحواذ على مساحة الشوارع وعدم إقامة حواجز حديدية والالتزام بالسلوك الحضارى حفاظا على المظهر الحضارى للحي.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
استجابة لشكاوى المواطنين.. حي السيدة زينب يشن حملة لإزالة إشغالات المقاهي.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. حي السيدة زينب يشن حملة لإزالة إشغالات المقاهي.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. حي السيدة زينب يشن حملة لإزالة إشغالات المقاهي.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. حي السيدة زينب يشن حملة لإزالة إشغالات المقاهي.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. حي السيدة زينب يشن حملة لإزالة إشغالات المقاهي.. صور
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