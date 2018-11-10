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أصل الحكاية

محمود يونس.. حكاية أحد أهم أضلاع قرار تأميم قناة السويس

السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:06 م
ميس رضا
محمود يونس.. حكاية
"تؤمّم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات"، تلك الجملة التى أشعلت حماس الجماهير المصرية الحاشدة وهي ملتفة حول المذياع.
محمود يونس.. حكاية

 لم يكن تأميم قناة السويس شيئاً سهلا بل كان على المستوى السياسي والوطني من أهم وأخطر القرارات بعد أن كانت القناة ملكا لفرنسا منذ أن افتتحت القناة ولكن بعيداً عن خلفيات تاريخية عن القناة وأهميتها ، ووراء الكواليس هناك جندى مجهول ويجب تاريخيا أن نذكر سيرة أحد أهم أضلاع تنفيذ مهمة التأميم وهو المهندس محمود يونس.

محمود يونس.. حكاية

هو محمود أحمد يونس من مواليد 11 ابريل سنة 1911 بحي الأربعين بحى السيدة زينب لأب يعمل موظفا في السكة الحديد، له دور وطني كبير في شبابه وكان أحد أهم المتظاهرين في مظاهرات كوبري عباس الشهيرة..

محمود يونس.. حكاية

كما كان محمود يونس من ضمن أول دفعة مهندسين مصريين في الجيش المصري ، وفى سنة 1943 عمل في إدارة العمليات الحربية وكان زميلا للملازم أنور السادات، وكانا أصدقاؤه جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر منذ حرب 1948

محمود يونس.. حكاية
ولما قامت الثورة في 23 يوليو 1952 تولى مسؤولية المكتب الفني ورئاسة لجان جرد قصور الملك ، وفى نوفمبر ١٩٥٣ انتخب نقيبا للمهندسين لدورتين حتى كان القدر يُخبئ له بعد ذلك بثلاث سنوات أهم مهمة في حياته بل وفى تاريخ مصر كلها وهى مهمة التأميم..
محمود يونس.. حكاية
كانت خطة التأميم أن ينطق الرئيس عبد الناصر كلمة ديليسبس وبعدها تتحرك ثلاث مجموعات،  المجموعة الأولى والرئيسية في الإسماعيلية ، والثانية في السويس والثالثة في بورسعيد، وكان هو رئيس المجموعة الرئيسية ولم يكن أحد يعلم مهمة المجموعات الثلاث إلا هو واثنين من أخلص أتباعه ووصلت المجموعات الثلاث الإسماعيلية ظهر يوم التأميم..

وعند حلول المساء وبدء خطاب عبد الناصر وسماعهم لكلمة ديليسبس تحرك بمجموعته إلى مبنى شركة قناة السويس واستدعى المسؤلين وابلغهم القرار وبعد الصدمة والانهيار طلبوا منه تأمين حياتهم فقام بذلك ولولاه بعد الله لكانت الدماء ستسيل بين وحدات الجيش المصري في الإسماعيلية وبين المسئولين وطاقم حراستهم، وبعد فشل العدوان الثلاثي وفى ذكرى تأميم القناة بعام واحد اى في يوليو 1957، صدر قرار عبد الناصر بتعيين يونس رئيسا لهيئة القناة وظل في موقعه حتى أكتوبر 1965، ثم تم تعيينه نائبا لرئيس الوزراء لشؤون النقل والمواصلات ثم وزيراً للبترول، كذلك كان له دور برلماني حيث اختير عضوا بالبرلمان عن دائرة البستان ببورسعيد عام 1964 إلى أن لقي ربه في سنة 1976.

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