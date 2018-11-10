ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

3 ملايين دولار تنهي أزمة تهديد الفيفا لـ الزمالك بخصم النقاط

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:37 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
يحتاج الزمالك لسداد ما يقرب من 3 ملايين دولار الغانيين أجوجو وكريم الحسن والكاميرونى أليكسس موندومو والقطرى حسين ياسر المحمدى والبوركيني عبدالله سيسيه والبرازيلى ريكاردو لاعبى الفريق السابقين بالإضافة إلى نادي ماريتيمو البرتغالي لتفادي خصم نقاط من الفريق فى الفترة المقبلة بشكل نهائي.

ويبلغ اجمالى المستحقات المدين بها نادى الزمالك للاعبين هربوا فى عهد مجلس عباس وتقدموا بشكاوى ضد النادي للحصول على مستحقاتهم المالية ما يقرب من 3 ملايين دولار من أصل 16 مليون دولار نجح المجلس الحالى فى تخفيضها بالاستئناف على الأحكام الصادرة لمصلحتهم على الرغم من عدم لمس الكثيرون منهم الكرة بالفانلة البيضاء.

ونجح مجلس الزمالك فى إرجاء أزمة الثلاثى كريم الحسن وأجوجو وموندومو بجانب نادى مارتيمو إلى 11 ديسمبر بدلا من منتصف يناير الحالى مع ارسال 600 ألف دولار كقسط من مستحقاتهم لدى النادى للحيلولة دون خصم نقاط من الفريق قد تصل الى 24 نقطة .

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك مساء الخميس الماضى أنه أرسل المستحقات المالية للاعبين الأجانب كريم الحسن وأجوجو وموندومو خلال الساعات الماضية لإنهاء كافة القضايا المتواجدة حاليا في الاتحاد الدولي لكرة القدم.
loading...

ترشيحاتنا

جروس يعلن تشكيل مباراة الزمالك والانتاج الحربي

طارق شوقى: تذكرة حفل عمرو دياب 20 ألف جنيه ..واحنا مش لاقيين فلوس لتطوير التعليم

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج الحربى

قطر تكسب ود إسرائيل بـ ممر بحري يربط غزة بـ قبرص

ضاحي خلفان: خاشقجي قد يكون على قيد الحياة

عقب خسارة دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي ينضم لأشهر من خسروا النهائي مرتين متتاليتين.. فيديو وصور

وزارة التموين تفتح باب تظلمات تحديث البيانات الخاطئة ..فيديو

حافلة الزمالك تصل استاد السلام استعدادًا لمواجهة الانتاج الحربي

3 أسباب أسقطت الأهلي بالثلاثة

مصدر بالكاف يكشف لـ صدى البلد حقيقة إعادة مباراة الأهلي والترجي بسبب الطوبة

الزمالك يعلن شروطه لعودة باسم مرسى.. تعرف عليها

الإفتاء تكشف 12 حقيقة عن رسول الله لا يعرفها الكثيرون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعليم: نسعى لدعم السياحة الفندقية في مصر.. صور

العثور على 12 طن حلوى فاسدة قبل ترويجها بباب الشعرية.. صور

شاهد.. منة فضالي بإطلالة رقيقة وصيفية في أحدث جلسة تصوير لها

سلطان الطرب جورج وسوف يتألق في ساقية الصاوي.. صور

20 صورة تكشف أناقة إطلالات رضوى الشربينى

فيديو

خالد جودت: في هذه الحالات يجب على المريض إنقاص الوزن على الفور.. فيديو
ظهور القرش الحوتي بهلول بشعاب نكاري جنوب مرسي علم.. فيديو
تشابك بالأيدي على الهواء بين مذيع وضيفه لاتهام سيدة بسرقة أطفالها
الإسكان: 9 مليارات جنيه استثمارات بمشروعي جنة وسكن مصر ..فيديو
الري: إزالة 12 ألف مخالفة على المجاري المائية ونهر النيل خلال شهر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟