3 ملايين دولار تنهي أزمة تهديد الفيفا لـ الزمالك بخصم النقاط

يحتاج الزمالك لسداد ما يقرب من 3 ملايين دولار الغانيين أجوجو وكريم الحسن والكاميرونى أليكسس موندومو والقطرى حسين ياسر المحمدى والبوركيني عبدالله سيسيه والبرازيلى ريكاردو لاعبى الفريق السابقين بالإضافة إلى نادي ماريتيمو البرتغالي لتفادي خصم نقاط من الفريق فى الفترة المقبلة بشكل نهائي.





ويبلغ اجمالى المستحقات المدين بها نادى الزمالك للاعبين هربوا فى عهد مجلس عباس وتقدموا بشكاوى ضد النادي للحصول على مستحقاتهم المالية ما يقرب من 3 ملايين دولار من أصل 16 مليون دولار نجح المجلس الحالى فى تخفيضها بالاستئناف على الأحكام الصادرة لمصلحتهم على الرغم من عدم لمس الكثيرون منهم الكرة بالفانلة البيضاء.





ونجح مجلس الزمالك فى إرجاء أزمة الثلاثى كريم الحسن وأجوجو وموندومو بجانب نادى مارتيمو إلى 11 ديسمبر بدلا من منتصف يناير الحالى مع ارسال 600 ألف دولار كقسط من مستحقاتهم لدى النادى للحيلولة دون خصم نقاط من الفريق قد تصل الى 24 نقطة .



