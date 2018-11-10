لاميتا فرنجية تنشر صورة برفقة زوجها

نشرت اللبنانية لاميتا فرنجية عارضة الازياء، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، صورة لها برفقة زوجها على البحر خلال قضاء إجازتها الصيفية بإحدى المدن الساحلية بايسلندا.



لاميتا فرنجية، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلّت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005؛ وشاركت في مسلسل عصر الحريم، ومسيو مبروك أبو العلمين حمودة مع محمد هنيدي.



ويعتبر فيلم محترم إلا ربع مع محمد رجب وأنا بضيع يا وديع، وعمر وسلمى 3 مع المطرب تامر حسنى، 365 يوم سعادة مع أحمد عز، وحد سامع حاجة من أبرز أعمالها السينمائية في مصر.