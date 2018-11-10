ضبط رجل وسيدة حاولا سرقة توك توك بالإكراه في العبور

قامت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة العبور بالقليوبية بتلبية إستغاثة أحد المواطنين، لقيام شخصين بسرقة مركبة التوك توك قيادته بالإكراه، وتتمكن من ضبط الجناه وإعادة المركبة.



البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة العبور بالقليوبية بمنطقة إسكان الشباب بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية، إستغاث بهم المدعو/ مصطفى ف. ب- 25 سنه سائق توك توك، مقيم بمحافظة البحيرة، وقرر أنه حال سيره بمركبة التوك توك قيام شخصان "رجل، سيدة" بإستيقافه وطلبا منه توصيلهما لمنطقة إسكان الشباب وحال سيرهم قام الأول بصعقه بإستخدام صاعق كهربائى كان بحوزته وأجبراه على النزول من مركبة التوك توك والإستيلاء عليها كرهًا عنه .



على الفور قامت القوة بتعقب خط سير الجناه حيث تم ضبطهما حال إستقلالهما مركبة التوك توك المستولى عليها وتبين أنهما كل من أحمد ش. أ- 24 سنه مقيم بمحافظة القاهرة وبحوزته الصاعق الكهربائى و أميرة ع. م- 22 سنه مقيمة بدائرة القسم "خطيبة الأول".



بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.