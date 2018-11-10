ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط رجل وسيدة حاولا سرقة توك توك بالإكراه في العبور

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:32 م
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
مصطفى الرماح
قامت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة العبور بالقليوبية بتلبية إستغاثة أحد المواطنين، لقيام شخصين بسرقة مركبة التوك توك قيادته بالإكراه، وتتمكن من ضبط الجناه وإعادة المركبة.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة العبور بالقليوبية بمنطقة إسكان الشباب بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية، إستغاث بهم المدعو/ مصطفى ف. ب- 25 سنه سائق توك توك، مقيم بمحافظة البحيرة، وقرر أنه حال سيره بمركبة التوك توك قيام شخصان "رجل، سيدة" بإستيقافه وطلبا منه توصيلهما لمنطقة إسكان الشباب وحال سيرهم قام الأول بصعقه بإستخدام صاعق كهربائى كان بحوزته وأجبراه على النزول من مركبة التوك توك والإستيلاء عليها كرهًا عنه .

على الفور قامت القوة بتعقب خط سير الجناه حيث تم ضبطهما حال إستقلالهما مركبة التوك توك المستولى عليها وتبين أنهما كل من أحمد ش. أ- 24 سنه مقيم بمحافظة القاهرة وبحوزته الصاعق الكهربائى و أميرة ع. م- 22 سنه مقيمة بدائرة القسم "خطيبة الأول".

بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
loading...

ترشيحاتنا

ترامب يثير الجدل من جديد.. ويرد على مذكرات ميشيل أوباما ويتوعد زوجها

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت بث مباشر اليوم السبت 10/11/2018

قطر تكسب ود إسرائيل بـ ممر بحري يربط غزة بـ قبرص

شاهد.. منة فضالي بإطلالة رقيقة وصيفية في أحدث جلسة تصوير لها

ضبط مالك مدرسة بتهمة تزوير شهادات الثانوية مقابل 70 ألف جنيه.. صور

الحاج فتحي ثاني ضحايا خسارة الأهلي من الترجي في بطولة نهائي إفريقيا

آخر كلمات مشجع الأهلي قبل وفاته بعد مباراة الترجي برادس

ضبط ممرضة بتهمة النصب على المواطنين بفرشوط

النيران تحاصر منزل كيم كاردشيان.. وهذا هو مصيرها.. فيديو

شاهد.. موكب السفير القطري يتعرض للرشق بالحجارة في غزة

لحظات صادمة.. الأرض تبتلع جزءا من الطريق السريع في إسرائيل.. فيديو

جروس يعلن تشكيل مباراة الزمالك والانتاج الحربي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعليم: نسعى لدعم السياحة الفندقية في مصر.. صور

العثور على 12 طن حلوى فاسدة قبل ترويجها بباب الشعرية.. صور

شاهد.. منة فضالي بإطلالة رقيقة وصيفية في أحدث جلسة تصوير لها

سلطان الطرب جورج وسوف يتألق في ساقية الصاوي.. صور

20 صورة تكشف أناقة إطلالات رضوى الشربينى

فيديو

خالد جودت: في هذه الحالات يجب على المريض إنقاص الوزن على الفور.. فيديو
ظهور القرش الحوتي بهلول بشعاب نكاري جنوب مرسي علم.. فيديو
تشابك بالأيدي على الهواء بين مذيع وضيفه لاتهام سيدة بسرقة أطفالها
الإسكان: 9 مليارات جنيه استثمارات بمشروعي جنة وسكن مصر ..فيديو
الري: إزالة 12 ألف مخالفة على المجاري المائية ونهر النيل خلال شهر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟