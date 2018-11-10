مطالبات برلمانية للحكومة بخطة كاملة لمنظومة سيارات الكهرباء...والفار: نعمل جماعيا وليس فرديا.. ونائب يقترح تطبيقها بالعاصمة الإدارية

نعمل مع وفق خطة متكاملة لتطبيق شركات توزيع الكهرباء على أرض الواقع

حسين الجارحي:

العاصمة الإدارية صممت بالشكل الذى يقبل فيه تسيير السيارات الكهربائية

نواب:

العالم كله يتجه نحو استخدام السيارات الكهربائية وهو ما يجب على مصر فعله



قال المهندس الحسينى الفار، العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء، إن الدولة المصرية لديها اهتمام واسع بمنظومة سيارات الكهرباء، وتعمل وفق خطة متكاملة مع الوزارات المختصة لتطبيقها على أرض الواقع، وتلافى الإشكاليات التي تواجهها وعلى رأسها محطات الشحن.



جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، من النائب عبد الحميد دمرداش بشأن انتشار إنتاج واستخدام السيارات التي تستخدم الطاقة الكهربائية في العالم بدلا من المحروقات ومدي استفادة واستيعاب مصر لهذه التجربة وخطة تعميمها لتوفير الطاقة وتحقيق سلامة البيئة والآليات والإجراءات اللازمة لاستخدام هذا النوع من السيارات.



وأكد أن هناك توافقا من الحكومة فى هذا الصدد يأتى من إيمانها بأهمية هذه السيارات نحو توفير الطاقة والتغلب على إِشكاليات التلوث التى يعانى منه العالم أجمع قائلا:" العالم لديه توجه عام بأن يكون عام 2040 سياراته كلها بالكهرباء وانتهاء عصر سيارات البترول".



ولفت نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى أن مصر تسير نحو هذا الإطار، بأن يكون 2040 سياراتها بالكهرباء، وفق هذه الرؤية العالمية، مشيرًا إلى أن اهتمام الحكومة بهذا الملف، مثل مجلس النواب تمام.



وأشار إلى أنه تم التعاقد على انشاء محطة شحن فى طريق مصر السويس، وأيضا الأسكندرية تعمل فى إطار عمل محطات الشحن أيضا قائلا:" الحكومة لديها خطوات عملية نحو منظومة سيارات الكهرباء بخطوات عملية وجماعية وليست بشكل فردى من وزارة بعينها"، وتطرق بحديثه أيضا عما اتخذته الحكومة بشأن إعفاء هذه السيارات من الجمارك ، خلال الآونة الأخيرة من أجل التشجيع على استيرادها من قبل المصريين.



من جانبه قال المهندس حسين الجارحي، مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعة، إن الدولة تعمل علي تذليل كافة العقبات أمام تسير السيارات المستخدمة للطاقة الكهربائية، مشيرًا إلي أن العاصمة الإدارية الجديدة جرى تصميمها بحيث يتم تسيير الأتوبيسات فيها بنظام الطاقة الكهربائية.



وأضاف الجارحي، أن تحويل الأتوبيسات للعمل بالكهرباء أسهل لاسيما وأن لها خطوط سير ومسارات محددة، مشيرًا إلي النموذج الذي يجرى حاليًا بمحافظة الاسكندرية بتحويل نحو 15 أتوبيس للعمل بالكهرباء، وتابع الجارحي، أنه يجرى أيضا هناك عدة عوائق يجب العمل عليها لتهيئة المناخ لتسيير السيارات الخاصة العاملة بالطاقة الكهربائية، وفي مقدمتها توفير محطات الشحن، مشيرًا إلي أن المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة السابق عندما قام بفتح الباب لاستيراد هذا النوع من السيارات دون جمارك، كان يستهدف خلق حالة طلب عليها ومن ثم جلب الاستثمارات لإنشاء المحطات الخاصة بها.



ولفت الجارحي، إلي ارتفاع أسعار السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية في العالم، حيث يبلغ أقل سعر لها نحو 18 ألف دولار، علاوة عن ارتفاع سعر البطارية والذي يقدر بنحو 60% من ثمن السيارة وعمرها الافتراضي يتراوح ما بين 4- 5 سنوات بالإضافة إلي حجمها الكبير.



وقالت دلال حسين، ممثلة وزارة الكهرباء، إنه في ضوء اهتمام الدولة لتفعيل منظومة السيارات الكهربائية في مصر لاسيما وزارة الكهرباء، جرى تشكيل لجنة على أعلى مستوى تستهدف الدراسة الفنية لاستخدام هذه السيارات والتخطيط للقدرات والشبكات الكهربائية مع الأخذ في الاعتبار تحديات البنية التحتية وتأثيرها على الشبكة، وبحث التقنيات المختلفة في السوق العالمي وأفضل الممارسات الدولية بالإضافة إلي التعريفة وطرق المحاسبة.



وأضافت ممثلة وزارة الكهرباء، أن الوزارة تضع جميع هذه النقاط في الاعتبار، مشددة علي أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية بهدف وضع خارطة طريق واضحة لمصر وكود الاستخدام للسيارات العاملة بالكهرباء وتأثيرها، ومراجعة القوانين التي يجب مراجعتها الدولة لإعفاء هذه السيارات من الضرائب والأثر البيئي سعيًا لتشجيع التحول المدروس لاستخدام هذا النوع من السيارات من جانب، وتأهيل محطات شبكات النقل والتوزيع من جانب آخر.



وتابعت دلال حسين، أن هناك شركات بدأت في مصر لإنشاء نقاط شحن للسيارات العاملة بالكهرباء، وهناك استيراد لهذا النوع من السيارات، وهناك مصانع يتم فتحها لتصنيع البطاريات اللازمة لها.



من جانبه قال اللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، أن منظومة سيارات الكهرباء، وتطبيقها فى مصر لحاجة إلى خطة متكاملة من الدولة المصرية، لتفعيلها على أرض الواقع بضوابط وتسهيلات من شأنها أن توفر الطاقة وتتغلب على إشكاليات التلوث الذى يعانى منها الشعب المصرى، مؤكدًا على أن هذه المنظومة فى حاجة إلى دعم لوجستى من محطات الشحن بالطرق المختلفة، وتسهيلات فى الجمارك والضرائب، حتى يُقبل عليها المواطنين نحو شرائها، مشيرًا إلى أن هذه السيارة صديقة للبيئة، وتغزو العالم أجمع ومن ثم وجب على الحكومة التحرك بخطة متكاملة لتطبيقها بكل سهولة فى مصر دون أى معوقات.



ولفت طعيمة، إلى أن هذه المنظومة ليست مسؤلية وزارة بعينها، ولكن لابد أن تكون مسؤولية حكومة بأكملها، لأنها مسؤلية كبيرة ولابد أن يتم التغلب على كل إِشكالياتها ومعوقاتها حرصًا على المصلحة العامة، فيما أتفق معه النائب طلعت السويدى، رئيس اللجنة، مؤكدًا على أن هذا توجه لابد أن يكون برعاية رئيس الوزراء، لأنها ستكون منظومة على مستوى الجمهورية وليست محافظة بعينها.



وقال النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، أن إيجابيات سيارات الكهرباء تفوق بكثير السيارات التى تعمل بالبترول، والعالم كله يتجه فى إطارها، ومن ثم على الدولة المصرية أن يكون لديها خطة عمل بشأن هذا التوجه، حتى لا نتأخر فيه كثيرًا، مؤكدًا على أن هذه الخطة لابد أن تتضمن وضعها باعتبار المدن الجديدة، حيث يتم تفعيل الدعم اللوجستى من محطات شحن متخصصة لذلك، وأيضا تخفيضات الجمارك بأن تكون صفر، وأيضا تقديم تسهيلات للشركات المصنعة لهذه السيارات لإنشاء شركات فى مصر قائلا:" لابد من خطة حكومية متكاملة لاستثمار سيارات الكهرباء فى مصر".



ولفت الدمرداش إلى أن هذه التسهيلات ستخدم المنظومة المتكاملة بشكل فعال، مشيرا إلى أن العالم كله يتجه نحو هذا التوجه بكل فعالية، ومن ثم وجب الانتباه لذلك.



وأتفق معه النائب حمادة غلاب، عضو مجلس النواب، مؤكدًا على أن هذا الملف لايخص بوزير بعينه، ولكنها تخص الحكومة وعلى رئاستها، رئيس الوزراء، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هناك خطة متكاملة لذلك من جانب الحكومة،فيما إقترح النائب السيد حجازى، عضو مجلس النواب، أن يتم تطبيق هذه المنظومة بشكل مبدئى على المدن الجديدة، فى أن لن يدخلها سوى سيارات الكهرباء، ومنع دخول سيارات البترول فيها.



من ناحيته قال النائب طلعت السويدى، رئيس اللجنة ، أن المنظومة فى حاجة إلى دراسة وخطة متكاملة من جانب الحكومة، مؤكدًا على أنه سيتم عقد لقاء لاحق بحضور المختصين من الحكومة على مختلف الوزارات للتعرف على هذه الرؤية ومتابعتها بشكل مستمر حتى تنجح المنظومة فى مصر.