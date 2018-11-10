تفاصيل افتتاح ملتقى شباب الجامعات الاول بالقناطر بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ القليوبية.. عبدالدايم: إقامة 24 ملتقى ثقافيا خلال العام الجاري بالمحافظات

وزيرة الثقافة:

التواصل مع الشباب وتمكينهم والاستماع الي وجهات النظر الخاصة بهم وتأهيلهم

تحقيق العدالة الثقافية ودعم العمل الثقافى لحمايته

محافظ القليوبية يطالب شباب الجامعات بالمشاركة فى محو الأمية ومحاربة الفكر المتطرف



افتتحت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية اليوم فعاليات الملتقى الأول لشباب الجامعات والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، تحت شعار "الثقافة والشباب فى المواجهة" بقصر ثقافة القناطر الخيرية.



واكدت الوزيرة في كلمتها أن الملتقي يأتي تعزيزا للاستفادة من الموارد البشرية ولتنمية الوعي والانتماء لدي الشباب، وهو يأتي تحقيقا لبرنامج عمل وزارة الثقافة خلال المرحلة الراهنة، والتى يدخل ضمن اتجاهات الدولة الرامية الي مد جسور التواصل مع الشباب وتمكينهم والاستماع الي وجهات النظر الخاصة بهم، وتأهيلهم لتولي مواقع المسؤولية.



وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تقدم عبر البرامج والقطاعات المختلفة التى تسعى لنشر القيم الايجابية في المجتمع ودعم الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية ودعم العمل الثقافى لحماية العمل الثقافى، فهذا الملتقى يعد نموذجا رائعا لهذه الملتقيات.



وأعلنت الوزيرة أنه سيتم إقامة 24 ملتقى ثقافى خلال العام الجاري بالمحافظات وتعميم الملتقى على الـ 6 أقاليم التابعة لوزارة الثقافة مشيدة بالحماس الذى أظهره الشباب خلال اللقاء، وهو ما دفعها للموافقة على إقامة تلك الملتقيات.



من جانبه أكد محافظ القليوبية فى كلمته على أهمية الثقافة فى بناء الشباب وتأهيلهم للقيام بدورهم فى مواجهة التحديات التى تواجه المجتمع حيث يمثل الشباب ثروة الوطن التي يجب ان يتم استثمارها وبنائها بشكل صحيح.



كما أكد المحافظ على الاهتمام بالتربية الثقافية الصحيحة للشباب من خلال توفير المناخ الملائم والاماكن المناسبة لممارسة الانشطة الثقافية المختلفة مضيفا اننا نحارب فكرا يريد التربص بعقول شبابنا.



وطالب المحافظ شباب الجامعات بالمشاركة فى قضية محو الأمية كما طالبهم بمحاربة الفكر المتطرف ونشر الثقافة والوعى والانتماء والحس القومي بين زملائهم مؤكدا على اهمية عقد مثل هذه الملتقيات لدورها فى توعية الشباب بأهمية الثقافة وتفاعلهم فى المجتمع وإقامة البرامج الثقافية المختلفة.



من جانبه قال الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ان الهيئة تولي اهتماما خاصا بالشباب وتحرص على تبنى برامج وأنشطة تلبى احتياجاتهم بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة ضمن برنامج عمل متكامل.



وأضاف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أن وزارة الثقافة هدفها بناء الإنسان المصرى مشيرا إلى أن الملتقى الأول لشباب الجامعات ثمرة تعاون بناء بين الهيئة و٦ جامعات مصرية وهى القاهرة وعين شمس وحلوان، وبنها، والفيوم وبنى سويف لإتاحة فرصة عظيمة أمام الشباب لتبادل الخبرات والأفكار والتصورات من أجل مستقبل أفضل لهم ولبلادهم.



وأضاف أننا لم نملك رفاهية الحديث عن طموحات ورؤى دون اتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع وأن الهيئة بمواقعها التي تتجاوز ٦٠٠ موقع فى كل المحافظات تمد يدها للجميع للتعاون البناء.