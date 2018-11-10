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برلمان

الأسلحة البيضاء تثير الجدل داخل البرلمان

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:32 م
الأسلحة البيضاء
الأسلحة البيضاء
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تسبب لفظ الأسلحة البيضاء في حالة من الجدل، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون ف الأسلحة والذخائر.

حيث تساءل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عن سبب تسمية نوع من الأسلحة وهي الأسلحة الحادة، بالأسلحة البيضاء، مثل المطواة وغيرها.

ورد عليه وزير شئون مجلس النواب، وممثل الحكومة، المستشار عمر مروان، بأن ذلك الاسم جاء لأن اغلب تلك الأسلحة لونها ابيض.

وهنا عقب عبد العال ضاحكا، ولكن تلك الأسلحة لونها اسود الآن، وأخشى أن يكون ذلك دليل براءة في قضايا الأسلحة البيضاء.

ومن جانبه قال مروان، أن الأسلحة المصنوعة من مواد بلاستيكية، هي التي لن ينطبق عليها القانون.
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