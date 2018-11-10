المشاط تختتم زيارتها فى لندن بلقاء كبار رجال الأعمال العاملين بالسياحة

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، زيارتها الى العاصمة البريطانية لندن لمشاركتها فى بورصة لندن الدولية للسياحة WTM التي عقدت بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2018، بلقاء بريت تولمان أحد أكبر رجال الأعمال العاملين في مجال السياحة، وعضو تنفيذي في منظمة السياحة العالمية ، والمجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC.





وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين شراكته وبين وزارة السياحة، وأكد تولمان على حبه لمصر ورغبته في تعزيز التعاون مع الوزارة خلال الفترة المقبلة.





وقال إنهم بدأوا أعمالهم في مصر منذ من ما يقرب من 40 عاما، مضيفا أن مجموعة شركاته تمتلك 18 فندقا في مصر في القاهرة والاقصر وأسوان، كما أن لديه مجموعة من الفنادق العائمة تقوم برحلات نيلية بين الأقصر وأسوان و وراء السد العالي.





واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط بعض ملامح الحملة الترويجية الجديدة، وقالت إن الحملة تعتمد على تحديث أدوات الترويج، والاستعانة بالمنصات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي لمخاطبة مختلف الشرائح وفتح أسواق جديدة .





وأكد تولمان، على أن العالم قد تغير وأن التسويق الرقمي أصبح الآن أهم وسائل التسويق السياحي، مشيرا أيضا الى أهمية المدونين المؤثرين فى وسائل التواصل الاجتماعى، وأن بعض الدول اعتمدت عليهم في التسويق مما كان له أثرا مباشرا على زيادة السياحة الوافدة إليها من الدول التي استهدفتها .





وفِي هذا الإطار أشارت المشاط، الى أن الوزارة بصدد تنظيم مؤتمر دولي في مصر للمدونين والمؤثرين المتخصصين في السياحة، وسيتم تنظيم رحلات تعريفية لهم في مناطق سياحية مختلفة .





واشار تولمان الى إمكانية التعاون مع الوزارة في هذا المجال من التسويق للوصول لأسواق جديدة مثل السوق الصيني، كما أشار الى أهمية الحملات المشتركة، مؤكدا على رغبته في التعاون مع الوزارة لتنفيذ حملات مشتركة معها في الأسواق المختلفة .





وتطرق اللقاء الى ملف التدريب وأهميته في رفع تنافسية قطاع السياحة، وأبدى تولمان استعداده لتقديم المساعدة في التدريب ورفع كفاءة العاملين في القطاع خاصة المرأة، مشيرا الى المشروع الذي قام بتنفيذه في الاْردن بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني هناك، حيث تم عمل دورات تدريبية للنساء على بعض الحرف اليدوية التقليدية ومساعدتهم لبيعها للسائحين، وأعرب عن رغبته في التعاون مع الوزارة لتنفيذ مثل هذا المشروع في مصر.





وأشارت المشاط ، الى أن الوزارة تضع التدريب والاستثمار في العنصر البشري في أولوياتها، لافتة الى اهتمام الوزارة بتدريب المرأة فى القطاع السياحى ، وقالت أن التدريب يأتي ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي وضعته الوزارة للنهوض بقطاع السياحة.



