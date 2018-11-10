ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

المشاط تختتم زيارتها فى لندن بلقاء كبار رجال الأعمال العاملين بالسياحة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:40 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
اختتمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، زيارتها الى العاصمة البريطانية لندن لمشاركتها فى بورصة لندن الدولية للسياحة WTM التي عقدت بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2018، بلقاء بريت تولمان أحد أكبر رجال الأعمال العاملين في مجال السياحة، وعضو تنفيذي في منظمة السياحة العالمية ، والمجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين شراكته وبين وزارة السياحة، وأكد تولمان على حبه لمصر ورغبته في تعزيز التعاون مع الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وقال إنهم بدأوا أعمالهم في مصر منذ من ما يقرب من 40 عاما، مضيفا أن مجموعة شركاته تمتلك 18 فندقا في مصر في القاهرة والاقصر وأسوان، كما أن لديه مجموعة من الفنادق العائمة تقوم برحلات نيلية بين الأقصر وأسوان و وراء السد العالي.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط بعض ملامح الحملة الترويجية الجديدة، وقالت إن الحملة تعتمد على تحديث أدوات الترويج، والاستعانة بالمنصات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي لمخاطبة مختلف الشرائح وفتح أسواق جديدة .

وأكد تولمان، على أن العالم قد تغير وأن التسويق الرقمي أصبح الآن أهم وسائل التسويق السياحي، مشيرا أيضا الى أهمية المدونين المؤثرين فى وسائل التواصل الاجتماعى، وأن بعض الدول اعتمدت عليهم في التسويق مما كان له أثرا مباشرا على زيادة السياحة الوافدة إليها من الدول التي استهدفتها .

وفِي هذا الإطار أشارت المشاط، الى أن الوزارة بصدد تنظيم مؤتمر دولي في مصر للمدونين والمؤثرين المتخصصين في السياحة، وسيتم تنظيم رحلات تعريفية لهم في مناطق سياحية مختلفة .

واشار تولمان الى إمكانية التعاون مع الوزارة في هذا المجال من التسويق للوصول لأسواق جديدة مثل السوق الصيني، كما أشار الى أهمية الحملات المشتركة، مؤكدا على رغبته في التعاون مع الوزارة لتنفيذ حملات مشتركة معها في الأسواق المختلفة .

وتطرق اللقاء الى ملف التدريب وأهميته في رفع تنافسية قطاع السياحة، وأبدى تولمان استعداده لتقديم المساعدة في التدريب ورفع كفاءة العاملين في القطاع خاصة المرأة، مشيرا الى المشروع الذي قام بتنفيذه في الاْردن بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني هناك، حيث تم عمل دورات تدريبية للنساء على بعض الحرف اليدوية التقليدية ومساعدتهم لبيعها للسائحين، وأعرب عن رغبته في التعاون مع الوزارة لتنفيذ مثل هذا المشروع في مصر. 

وأشارت المشاط ، الى أن الوزارة تضع التدريب والاستثمار في العنصر البشري في أولوياتها، لافتة الى اهتمام الوزارة بتدريب المرأة فى القطاع السياحى ، وقالت أن التدريب يأتي ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي وضعته الوزارة للنهوض بقطاع السياحة.

وفي نهاية اللقاء أكدت الوزيرة على الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف السياحة، وذلك لأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل، مشيرة لتطلعها الى أن يكون في كل بيت مصري شخص يعمل بالسياحة.
المشاط تختتم زيارتها فى لندن بلقاء كبار رجال الأعمال العاملين بالسياحة
المشاط تختتم زيارتها فى لندن بلقاء كبار رجال الأعمال العاملين بالسياحة
المشاط تختتم زيارتها فى لندن بلقاء كبار رجال الأعمال العاملين بالسياحة
المشاط تختتم زيارتها فى لندن بلقاء كبار رجال الأعمال العاملين بالسياحة
loading...

ترشيحاتنا

رئيس النواب: مصر تنعم بأمن غير موجود في الدول الأوروبية

20 صورة تكشف أناقة إطلالات رضوى الشربينى

سيدة تلد طفلة في مترو سرايا القبة

شاهد.. دينا عبد المقصود بطلة العالم لكمال الأجسام ضيفة صدى البلد غدا

وائل جمعة: الأهلي يحتاج لـ5 صفقات سوبر والفترة القادمة مميتة

تشابك بالأيدي على الهواء بين مذيع وضيفه لاتهام سيدة بسرقة أطفالها

3 أسباب أسقطت الأهلي بالثلاثة

لحظات صادمة.. الأرض تبتلع جزءا من الطريق السريع في إسرائيل.. فيديو

مؤرخ إسرائيلى: اليهود من نسل القطط والمحرقة والهيكل فبركة صهيونية

قطر تكسب ود إسرائيل بـ ممر بحري يربط غزة بـ قبرص

الإفتاء تكشف 12 حقيقة عن رسول الله لا يعرفها الكثيرون

فى عيد ميلاد هدى رمزى..اعتزلت بسبب الحجاب وتفكر فى العودة بعد خلعه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعليم: نسعى لدعم السياحة الفندقية في مصر.. صور

العثور على 12 طن حلوى فاسدة قبل ترويجها بباب الشعرية.. صور

شاهد.. منة فضالي بإطلالة رقيقة وصيفية في أحدث جلسة تصوير لها

سلطان الطرب جورج وسوف يتألق في ساقية الصاوي.. صور

20 صورة تكشف أناقة إطلالات رضوى الشربينى

فيديو

خالد جودت: في هذه الحالات يجب على المريض إنقاص الوزن على الفور.. فيديو
ظهور القرش الحوتي بهلول بشعاب نكاري جنوب مرسي علم.. فيديو
تشابك بالأيدي على الهواء بين مذيع وضيفه لاتهام سيدة بسرقة أطفالها
الإسكان: 9 مليارات جنيه استثمارات بمشروعي جنة وسكن مصر ..فيديو
الري: إزالة 12 ألف مخالفة على المجاري المائية ونهر النيل خلال شهر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟