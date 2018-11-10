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مرشح مستقبل وطن بالفيوم يتقدم بطلب ترشحه للانتخابات التكميلية بطامية.. صور

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:44 م
محمد عبد التواب
محمد عبد التواب
الفيوم - نبيل أبو السعود
تقدم الدكتور محمد عبدالتواب عبد الجليل، مرشح مستقبل وطن بالفيوم، بطلب ترشحه على مقعد الانتخابات التكميلية، بدائرة مركز طامية، والذي خلى بوفاة اللواء أحمد عبد التواب نائب الدائرة فى أول أيام تلقى طلبات الترشيح، في الانتخابات التي ستجري يومى 19 ،20 ديسمبر.

ويشرف على الانتخابات المستشار عبدالرحمن مرزوق رئيس محكمة الفيوم الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات محجوب منصور، وائل سيد عثمان. 

ويعمل الدكتور محمد عبد التواب استشارى جراحة المسالك البولية والجراحة العامة، ومن الشخصيات الشابة التي لها باع كبير فى العمل الاجتماعى والخدمى وتبنى العديد من مشاكل وقضايا الصحة فى الفيوم ومركز طامية.
مرشح مستقبل وطن بالفيوم يتقدم بطلب ترشحه للانتخابات التكميلية بطامية.. صور
مرشح مستقبل وطن بالفيوم يتقدم بطلب ترشحه للانتخابات التكميلية بطامية.. صور
مرشح مستقبل وطن بالفيوم يتقدم بطلب ترشحه للانتخابات التكميلية بطامية.. صور
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