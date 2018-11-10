مرشح مستقبل وطن بالفيوم يتقدم بطلب ترشحه للانتخابات التكميلية بطامية.. صور

تقدم الدكتور محمد عبدالتواب عبد الجليل، مرشح مستقبل وطن بالفيوم، بطلب ترشحه على مقعد الانتخابات التكميلية، بدائرة مركز طامية، والذي خلى بوفاة اللواء أحمد عبد التواب نائب الدائرة فى أول أيام تلقى طلبات الترشيح، في الانتخابات التي ستجري يومى 19 ،20 ديسمبر.





ويشرف على الانتخابات المستشار عبدالرحمن مرزوق رئيس محكمة الفيوم الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات محجوب منصور، وائل سيد عثمان.



