أحمد عز من أوائل المقبولين بمنتدى شباب العالم.. وكلمة الرئيس احلم واسعى وراء حلمك استوقفتني

كنت أشاهد فعاليات منتدى شباب العالم كل عام وكان من بين أمنياتي أن اشارك في المنتدى، ويبدو أن أبواب السماء كانت مفتوحة فقد تشرفت بمشاركتي فيه هذا العام، وهو ما زادني فخرا أني شاركت فيه، هكذا بدأت كلمات المهندس أحمد عز من أوائل المقبولين بمنتدى شباب العالم.





وفي البداية قدمت عبر الويب "السايد الخاص بالمنتدى" وكان عندي يقين كبير بأن طلبي سيقابل بموافقة، وهو ما حدث بالفعل، وكانت المشاركة مختلفة هذا العام من عدة جهات، حيث إن العدد كان أكبر، وكانت الفرحة بالمنتدى كانت أكبر، والتي كانت متبادلة بين شباب من داخل وخارج مصر، ومن جميع أنحاء العالم.





غمرتني فرحة عامرة لمشاركتي وسط شباب من جميع أنحاء العالم، وكنت أجد أن الشباب يتبعونه أينما ذهب ويسرعون بسعادة كبيرة عندما يلقى عليهم خطابا، وهو ما حدث عندما كان يلقي الرئيس جلسة بعنوان "كيف نبني خريطة المستقبل؟، وقد ألقى كلمة استوقفته قليلا وهي "أحلم وأسعى وراء حلمك"، والتي قد ألهمتنا جميعا.





وذكر أن حلمه حاليا ينصب في السعي وراء أن يصبح قائدا بمجهوده الذاتي، وذلك عبر قبوله في البرنامج التأهيلي للقيادة، والذي سيكون برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأضاف أن أمنيته تكمن في أن يكون من بين المتحدثين في العام المقبل، وليس من بين الحضور فقط كما حدث هذا العام.



