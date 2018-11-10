ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

أحمد عز من أوائل المقبولين بمنتدى شباب العالم.. وكلمة الرئيس احلم واسعى وراء حلمك استوقفتني

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:58 م
صدى البلد
آية التيجي
كنت أشاهد فعاليات منتدى شباب العالم كل عام وكان من بين أمنياتي أن اشارك في المنتدى، ويبدو أن أبواب السماء كانت مفتوحة فقد تشرفت بمشاركتي فيه هذا العام، وهو ما زادني فخرا أني شاركت فيه، هكذا بدأت كلمات المهندس أحمد عز من أوائل المقبولين بمنتدى شباب العالم.

وفي البداية قدمت عبر الويب "السايد الخاص بالمنتدى" وكان عندي يقين كبير بأن طلبي سيقابل بموافقة، وهو ما حدث بالفعل، وكانت المشاركة مختلفة هذا العام من عدة جهات، حيث إن العدد كان أكبر، وكانت الفرحة بالمنتدى كانت أكبر، والتي كانت متبادلة بين شباب من داخل وخارج مصر، ومن جميع أنحاء العالم.

غمرتني فرحة عامرة لمشاركتي وسط شباب من جميع أنحاء العالم، وكنت أجد أن الشباب يتبعونه أينما ذهب ويسرعون بسعادة كبيرة عندما يلقى عليهم خطابا، وهو ما حدث عندما كان يلقي الرئيس جلسة بعنوان "كيف نبني خريطة المستقبل؟، وقد ألقى كلمة استوقفته قليلا وهي "أحلم وأسعى وراء حلمك"، والتي قد ألهمتنا جميعا.

وذكر أن حلمه حاليا ينصب في السعي وراء أن يصبح قائدا بمجهوده الذاتي، وذلك عبر قبوله في البرنامج التأهيلي للقيادة، والذي سيكون برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأضاف أن أمنيته تكمن في أن يكون من بين المتحدثين في العام المقبل، وليس من بين الحضور فقط كما حدث هذا العام.

وخص في النهاية المهندس احمد بالشكر السيد الرئيس على هذا المنتدى والذي يقام في شرم الشيخ والذي يعد بقعة من بقاع الارض المميزة داخل مصر، وذلك لما تحمله من سحر وطبيعة خلابة أسرت كل من قام بزيارتها، بجانب المشاركة في المنتدى والذي تضمن حلقات نقاشية وتبادل افكار بين جميع الجنسيات المختلفة، والأعراق.
أحمد عز من أوائل المقبولين بمنتدى شباب العالم.. وكلمة الرئيس احلم واسعى وراء حلمك استوقفتني
أحمد عز من أوائل المقبولين بمنتدى شباب العالم.. وكلمة الرئيس احلم واسعى وراء حلمك استوقفتني
loading...

ترشيحاتنا

20 صورة تكشف أناقة إطلالات رضوى الشربينى

أكل العشب وأنف راموس.. حديث مدرب ريال مدريد قبل مواجهة سيلتا فيجو

النيران تحاصر منزل كيم كاردشيان.. وهذا هو مصيرها.. فيديو

وائل جمعة: الأهلي يحتاج لـ5 صفقات سوبر والفترة القادمة مميتة

الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على القاهرة اليوم

ريجيم سريع لإنقاص 5 كيلوجرامات في 10 أيام

ضبط مالك مدرسة بتهمة تزوير شهادات الثانوية مقابل 70 ألف جنيه.. صور

ترامب يثير الجدل من جديد.. ويرد على مذكرات ميشيل أوباما ويتوعد زوجها

الأسلحة البيضاء تثير الجدل داخل البرلمان

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج الحربى

نيرمين ماهر تنشر صورة خلال أداء العمرة.. وتعلق: الحمد لله

3 أسباب أسقطت الأهلي بالثلاثة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعليم: نسعى لدعم السياحة الفندقية في مصر.. صور

العثور على 12 طن حلوى فاسدة قبل ترويجها بباب الشعرية.. صور

شاهد.. منة فضالي بإطلالة رقيقة وصيفية في أحدث جلسة تصوير لها

سلطان الطرب جورج وسوف يتألق في ساقية الصاوي.. صور

20 صورة تكشف أناقة إطلالات رضوى الشربينى

فيديو

خالد جودت: في هذه الحالات يجب على المريض إنقاص الوزن على الفور.. فيديو
ظهور القرش الحوتي بهلول بشعاب نكاري جنوب مرسي علم.. فيديو
تشابك بالأيدي على الهواء بين مذيع وضيفه لاتهام سيدة بسرقة أطفالها
الإسكان: 9 مليارات جنيه استثمارات بمشروعي جنة وسكن مصر ..فيديو
الري: إزالة 12 ألف مخالفة على المجاري المائية ونهر النيل خلال شهر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟