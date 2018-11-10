انتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر وتصدير 30 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر انتظام الحركة الملاحية بموانيها الستة بالثلاث محافظات (السويس ، البحر الأحمر ، جنوب سيناء) مع انتظام حركة وصول وسفر الركاب وأعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة .





وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنه، رئيس الهيئة على مديرى الموانئ بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ.



