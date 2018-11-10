رحال يفوز بجائزة أفضل سيناريو بمهرجان GUFA‎

فاز الفيلم المصري القصير "رحال"، بجائزة أفضل سيناريو، في مهرجان جوائز الجامعة العالمية للأفلام "Global University Film Awards"، والذي أُقيم بالعاصمة الصينية هونج كونج في الفترة ما بين 7 إلى 9 من نوفمبر الجاري.



"رحال" كان قد مثّل مصر في مهرجان "GUFA" بعد أن تنافس مع 10 أفلام آخرين على المشاركة، إلا أنه نجح في أن يكون ممثلًا للجامعات المصرية بين 1800 فيلم قصير من حوالي 100 دولة يُشاركون في المهرجان.



"رحال" من إخراج الثلاثي زهرة أشرف، أحمد رأفت، يارا مجدي، ومدة عرضه 7 دقائق، وإنتاج شعبة الإذاعة والتليفزيون كلية الآداب جامعة حلوان عام 2017.



وتدور قصة الفيلم حول رحلة كتاب مصري منذ ولادته، وحكاياته في الشارع على الأرصفة، وتنقله من منزل لآخر، ومن يد لأخرى، ويقوم الفنان أحمد أمين بالتعليق الصوتي داخل الفيلم.



مهرجان جوائز الجامعة العالمية للأفلام "GUFA" يُقام تحت رعاية أكاديمية السينما بالصين، ويضم العديد من الفعاليات، بما في ذلك حفلي الافتتاح والختام وعروض الأفلام، وتُنظمه جامعة "GCU" بالعاصمة الصينية منذ عام 2002.



وشارك "رحال" من قبل في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وحظي بإشادات كبيرة من قِبل الحضور، لا سيما وأنه العمل الأول لمخرجيه وطاقم عمله.