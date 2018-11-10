داعية يحذر من الاعتداء في الدعاء .. تعرف على السبب

قال مصطفى حسني، الداعية الإسلامي، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إن الدعاء هو العبادة، منوهًا بأن الدعاء يعني اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة به في كل أمور الحياة، وهذه هي خلاصة العبودية.



وأضاف «حسني» خلال احد البرامج الفضائية: وبما أن الدعاء هو شيء بين العبد وربه عز وجل، فينبغي تعلم آداب معاملة الله تعالى في الدعاء، فهناك نهي في الشريعة عن الاعتداء في الدعاء بمخالفة آدابه، فقال تعالى: «ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»الآية 77 من سورة الفرقان.



وحذر من صور الاعتداء في الدعاء، التي ذكرها العلماء، منوهًا بأن الدعاء على النفس أو على شيء أو على شخص نحبه، حتى لو من وراء القلب، هو من صور الاعتداء في الدعاء، كمن يقول " أعمى الله بصري إن لم أفعل لك هذا"، وكذلك لا ينبغي المزاح مع الله في الدعاء، فلا يذكر الله على سبيل المزاح، وإنما ينبغي التأدب مع الله.



واستشهد بما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تَدْعُوا على أنْفُسِكُمْ، وَلا تَدْعُوا على أوْلادِكُمْ، وَلا تَدْعُوا على خَدَمِكمْ، ولا تَدْعُوا على أمْوَالِكُمْ، لا تُوافِقُوا مِنَ اللَّهِ ساعَةً نِيْلَ فيها عَطاءٌ فَيُسْتَجابَ مِنْكُمْ»، وقال زيد بن أسلم -رضي الله عنه-: «من اللغو دعاء الرجل على نفسه».