ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

رئيس جامعة العريش: بدء الدراسة بمعهد الخربة الخميس المقبل

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:43 م
الدكتور حبش النادي
الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش
احمد صالح
تفقد الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش، معهد الدراسات البيئية العليا بالخربة مركز بئر العبد في زيارة مفاجئة لتفقد سير العمل بالمعهد والتجهيز للترتيبات النهائية لاستقبال طلبة الدراسات العليا بالمعهد للعام الدراسي الجاري 2018\2019م.

كما تفقد رئيس الجامعة المشروعات المجتمعية والبيئية المتوقفة منذ فترة حيث أعطى توجيهاته بإعادة تشغيل المشروعات بما يحقق رسالة الجامعة في خدمة المجتمع خاصة مشروع صناعة العجوة والزيتون ,والتوسع كذلك في المشروعات الزراعية التابعة للمعهد لتحقيق الاستغلال الأمثل لمنتجات أشجار الزيتون والنخيل التي تشتهر بها منطقة بئر العبد استعدادا لانطلاقها بقوة خلال الفترة القريبة القادمة وتحقيق الاستفادة من انتاجها في عمليات تدريب طلبة كلية الاقتصاد المنزلي التابعة للجامعة بالعريش.

وقرر رئيس الجامعة ، بدء الدراسة يوم الخميس القادم الموافق ١٥/١٠/٢٠١٨ والإعلان النهائي عن الجدول يوم الاثنين القادم.

وقد رافقه خلالها الدكتور مروان مصطفى عميد كلية الاقتصاد المنزلي و صلاح السيد أمين عام الجامعة والمستشار صبري عطية مدير عام الشئون القانونية بالجامعة وعاطف الجبالي مدير الحسابات بالجامعة و ناجي عبد السلام مدير المتابعة بالجامعة.

وقرر رئيس الجامعة، في وقت سابق بتخفيض المصروفات الدراسية للمعهد على ان تكون كالتالي رسوم الدراسة للحصول علي شهادة الدبلوم ١٥٦٥ جنيها ورسوم التسجيل لدرجة الماجستير ٢٢٧٠ جنيها ورسوم التسجيل لدرجة الدكتوراه ٣٠٠٠ جنيه وذلك مراعاة للظروف التي تمر بها سيناء.
loading...

ترشيحاتنا

عقب خسارة دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي ينضم لأشهر من خسروا النهائي مرتين متتاليتين.. فيديو وصور

5 أخطاء وراء ضياع اللقب الأفريقي من الأهلي في رادس

سلطان الطرب جورج وسوف يتألق في ساقية الصاوي.. صور

أكل العشب وأنف راموس.. حديث مدرب ريال مدريد قبل مواجهة سيلتا فيجو

سبت ناري .. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على القاهرة اليوم

صحيفة إسرائيلية: صفقة القرن شبح ليس له وجود

حافلة الزمالك تصل استاد السلام استعدادًا لمواجهة الانتاج الحربي

وزارة التموين تفتح باب تظلمات تحديث البيانات الخاطئة ..فيديو

الحاج فتحي ثاني ضحايا خسارة الأهلي من الترجي في بطولة نهائي إفريقيا

شاهد.. دينا عبد المقصود بطلة العالم لكمال الأجسام ضيفة صدى البلد غدا

ترامب: لن أسامح باراك أوباما على ما فعله بجيشنا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعليم: نسعى لدعم السياحة الفندقية في مصر.. صور

العثور على 12 طن حلوى فاسدة قبل ترويجها بباب الشعرية.. صور

شاهد.. منة فضالي بإطلالة رقيقة وصيفية في أحدث جلسة تصوير لها

سلطان الطرب جورج وسوف يتألق في ساقية الصاوي.. صور

20 صورة تكشف أناقة إطلالات رضوى الشربينى

فيديو

خالد جودت: في هذه الحالات يجب على المريض إنقاص الوزن على الفور.. فيديو
ظهور القرش الحوتي بهلول بشعاب نكاري جنوب مرسي علم.. فيديو
تشابك بالأيدي على الهواء بين مذيع وضيفه لاتهام سيدة بسرقة أطفالها
الإسكان: 9 مليارات جنيه استثمارات بمشروعي جنة وسكن مصر ..فيديو
الري: إزالة 12 ألف مخالفة على المجاري المائية ونهر النيل خلال شهر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟