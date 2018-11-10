رئيس جامعة العريش: بدء الدراسة بمعهد الخربة الخميس المقبل

تفقد الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش، معهد الدراسات البيئية العليا بالخربة مركز بئر العبد في زيارة مفاجئة لتفقد سير العمل بالمعهد والتجهيز للترتيبات النهائية لاستقبال طلبة الدراسات العليا بالمعهد للعام الدراسي الجاري 2018\2019م.





كما تفقد رئيس الجامعة المشروعات المجتمعية والبيئية المتوقفة منذ فترة حيث أعطى توجيهاته بإعادة تشغيل المشروعات بما يحقق رسالة الجامعة في خدمة المجتمع خاصة مشروع صناعة العجوة والزيتون ,والتوسع كذلك في المشروعات الزراعية التابعة للمعهد لتحقيق الاستغلال الأمثل لمنتجات أشجار الزيتون والنخيل التي تشتهر بها منطقة بئر العبد استعدادا لانطلاقها بقوة خلال الفترة القريبة القادمة وتحقيق الاستفادة من انتاجها في عمليات تدريب طلبة كلية الاقتصاد المنزلي التابعة للجامعة بالعريش.





وقرر رئيس الجامعة ، بدء الدراسة يوم الخميس القادم الموافق ١٥/١٠/٢٠١٨ والإعلان النهائي عن الجدول يوم الاثنين القادم.





وقد رافقه خلالها الدكتور مروان مصطفى عميد كلية الاقتصاد المنزلي و صلاح السيد أمين عام الجامعة والمستشار صبري عطية مدير عام الشئون القانونية بالجامعة وعاطف الجبالي مدير الحسابات بالجامعة و ناجي عبد السلام مدير المتابعة بالجامعة.



