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الدوري الألماني.. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند اليوم (koora live)

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:51 م
صدى البلد
أحمد هاني
يقدم موقع "صدى البلد" خدمة البث المباشر للقاء الهام بين بايرن ودورتموند في الدوري الألماني تاريخ الصفقات المنتقلة من أسود فيستيفاليا للفريق البافاري يطل على المواجهة.

ساعات قليلة تفصلنا عن المباراة الهامة للغاية بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ ضمن لقاءات الجولة الـ 11 من الدوري الألماني.

المباراة هذا الموسم لها طابع خاص للغاية، حيث للمرة الأولى منذ زمن بعيد يدخل بروسيا دورتموند اللقاء وهو يملك اليد العليا بجدول الترتيب منذ سنوات عديدة.

كورة لايف - مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند (koora live) .. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ على كورة ستار
فكلما كان لأسود فيستيفاليا اليد العليا في وقتًا ما ذهبت إدارة بايرن ميونخ لاستقطاب أحد نجومهم والاستفادة منه بقميص فريق مقاطعة بافاريا.

بايرن ميونخ الضيف يحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 20 نقطة بعد أن عاد مؤخرًا لطريق الانتصارات، بينما بروسيا دورتموند على القمة برصيد 24 نقطة ودون أي هزيمة حتى الآن.

فيما يلي سنستعرض معكم قائمة بأبرز نجوم بروسيا دورتموند الذين خلعوا القميص الأصفر من أجل الانتقال لبايرن ميونخ وكانوا سببًا في تفوق البافاري على أسود فيستيفاليا:

كان أول من تسبب في ضجة كبيرة في انتقال بين الناديين، فالعقد نص على منع اللاعب من الانضمام لبايرن ميونخ مهما كان المقابل المادي من النادي البافاري.

فحاول بايرن الإلتفاف حول العقد عن طريق إدخال طرف آخر في الصفقة ومحاولة ضمه عن طريق أوكسير الفرنسي مقابل مبلغ مادي للنادي الوسيط، لكن دورتموند كشف لعبة بايرن.

كورة لايف - مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند (koora live) .. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ على كورة ستار
إدارة دورتموند خرجت للإعلام وكشفت عن تفاصيل محاولة بايرن للتوقيع مع لاعبها واستطاعت الضغط بقوة على فريق مقاطعة بافاريا وأتممت الصفقة مقابل 7.5 مليون مارك ألماني وهو رقم قياسي في وقتها في 1992.

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