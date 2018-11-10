القنصلية الأمريكية بالإسكندرية تختتم دورة رواد الأعمال.. صور

أعلنت القنصلية الأمريكية بالإسكندرية، عن اختتام تدريب عدد من رواد الأعمال والمستثمرين الذين شاركوا في الدورة التي نظمتها القنصلية ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.



واوضحت القنصلية في بيان لها، أن فريقا من الموجهين الأمريكيين قادوا التدريب ليشمل نموذج العمل، وتطوير مهارات العرض، والتسويق لمجموعة من الشركات الناشئة الموهوبة.



وذكرت القنصلية أن ما يقرب ٥٠ مستثمرا من الإسكندرية والقاهرة شاركوا في الدورة حيث نظموا ندوة عن كيفية تحديد الأعمال الجديدة الواعدة.



ومن المقرر أن يستضيف المركز الثقافي الأمريكي عدد من المحاضرات وورش العمل المجانية في الركن الأمريكي بمكتبة المعادى العامة وذلك ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال2018 بداية من يوم الاثنين القادم حتي الجمعة 16 نوفمبر وذلك بهدف مساعدة المشاركين على تطوير أعمالهم وأفكارهم .



ويُشار الي ان الأسبوع العالمي لريادة الأعمال هو أكبر احتفال في العالم للمبدعين الذين يعملون في مشارعهم الخاصة التي يطلق عليها اسم "الشركات الناشئة" ، حيث ظهرت خلال السنوات الماضية عدد من الشركات الناشئة التي ساهمت في نمو اقتصاد الدول و العالم.