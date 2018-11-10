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رياضة

منتخب السويس يتعادل مع الزرقا ضمن مؤجلات القسم الثاني.. صور

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:55 م
صدى البلد
عبدالله هشام
تعادل فريق منتخب السويس مع منافسه الزرقا ، سلبيا في المباراة التي اقيمت علي ملعب نادي النصر القاهرى ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من القسم الثاني .

شهد الشوط الاول انحسار اللعب في وسط ملعب الفريقين وكان أخطر هجمتين في المباراة لصالح السويس ولكن أوضاعهم المهاجمين.

ومع بداية الشوط الثاني حاول مهاجمو الزرقا خطف هدف التقدم إلا أن اللاعب كريم سمير أضاعها برعونة غريبة أمام المرمي .

وفي الدقيقة الأخير رغم سيل الهجمات من لاعبي السويس إلا أن استماتة الزرقا نجحت في إخفاق كل الهجمات لتخرج النتيجة في النهاية تعادلا سلبيا.

بهذه النتيجة يصعد فريق الزرقا إلى المركز العاشر برصيد 10 نقاط في جدول ترتيب مجموعة القاهرة، بينما جاء فريق منتخب السويس في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.
منتخب السويس يتعادل مع الزرقا ضمن مؤجلات القسم الثاني.. صور
منتخب السويس يتعادل مع الزرقا ضمن مؤجلات القسم الثاني.. صور
منتخب السويس يتعادل مع الزرقا ضمن مؤجلات القسم الثاني.. صور
منتخب السويس يتعادل مع الزرقا ضمن مؤجلات القسم الثاني.. صور
منتخب السويس يتعادل مع الزرقا ضمن مؤجلات القسم الثاني.. صور
منتخب السويس يتعادل مع الزرقا ضمن مؤجلات القسم الثاني.. صور
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