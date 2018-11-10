مهاب مميش يلتقي ممثلي الشركات العالمية لبحث فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية

التقى الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم السبت، وفدًا اقتصاديًا رفيع المستوى من كبار المستثمرين وممثلي ما يزيد على 30 شركة من كبرىات الشركات العالمية العاملة بمصر وذلك بالتنسيق مع مجموعة CMA CGM، برئاسة المهندس طارق زغلول رئيس القطاع التجاري لمجموعة CMA CGM، وعمرو الشافعي مدير عمليات الشركة مع قناة السويس وبرفقتهما عدد من قياداتها والعاملين بها، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.. تهدف الزيارة إلى التعرف على الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لمنطقة القناة ومستجدات المشروعات القومية العملاقة في تلك المنطقة وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع الأنفاق أسفل القناة.

في كلمته، رحب الفريق مميش بالحضور من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وعبر عن تقديره الشديد للتعاون المثمر والبناء مع الخط الملاحي العالمي CMA CGM في إطار سياسة هيئة قناة السويس لفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركاء التنمية بما ينعكس على تحقيق المصالح المشتركة ويخدم حركة التجارة العالمية.

وأوضح الفريق مميش أن مصر أهدت قناة السويس الجديدة للعالم خدمة لحركة التجارة العالمية المارة بالقناة في ظل انخفاض نفقات الرحلة واختصار زمن العبور والانتظار، فضلًا عن رفع معدل الأمان الملاحي وزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وهو ما جعل وجودها ضرورة لرفع تصنيف القناة عالميًا من جهة ولتصبح حجر الزاوية لمشروع التنمية الواعد بمنطقة القناة من جهة أخرى.





وأضاف رئيس الهيئة أن إيرادات قناة السويس خير دليل على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة حيث سجلت إحصائيات الملاحة زيادة عائدات قناة السويس في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018 لتصل إلى 4.8 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار عن نفس الفترة في العام الماضي بزيادة قدرها 500 مليون دولار بنسبة 10.3 %.. وهذه الإيرادات تعادل 85 مليار جنيه في الفترة من يناير إلى أكتوبر خلال عام 2018 مقابل 77.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 7.7 مليار جنيه بنسبة 10%.





وشدد الفريق مميش على أن عجلة العمل في مشروع التنمية بمنطقة القناة تسير بخطى متسارعة لاستغلال حجم البضائع الضخم المار عبر قناة السويس سنويًا وتطبيق قيمة مُضافة تؤدي إلى توفير فرص استثمارية واعدة من خلال ستة موانئ ومناطق صناعية ولوجيستية عالية المستوى وهو ما ستجني ثماره الأجيال الحالية والمستقبلية.





وأوضح أن الجميع يعمل على قدم وساق لتحقيق خطوات ملموسة على أرض الواقع بلغ حجم المشروعات التي تم إنجازها حتى الآن ما يزيد عن 140 مشروعًا بالمنطقة. كما أشار إلى جهود الهيئة في تطوير وتعزيز تنافسية موانيء المنطقة من خلال تطوير ميناء شرق بورسعيد و رفع تصنيفه كميناء محوري عالمي بزيادة أعماقه وإنشاء أرصفة جديدة طولها 5 كيلومتر بالإضافة إلى حفر قناة جانبية لخدمة حركة الدخول والخروج من الميناء دون التقيد بحركة عبور السفن في القناة. هذا بالإضافة إلى تجهيز المناطق الصناعية المتاخمة من خلال تنفيذ أعمال معالجة التربة تمهيدًا لاستغلالها في القريب العاجل واتخاذ قرارات تتعلق بتخفيض رسوم الرسو والتراكي في الموانئ لمواجهة تحديات المنافسة مع موانئ البحر المتوسط.





من جانبه، أكد المهندس طارق زغلول على عمق علاقات التعاون المشترك بين مجموعة.





CMA CGM وهيئة قناة السويس حيث تعد المجموعة الفرنسية ثالث أكبر عملاء الهيئة، في ظل اهتمام المجموعة بالترويج للمشروعات ذات القيمة المضافة والصناعات اللوجيستية وهو ما دفعنا للترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يمكن معه تحقيق نجاحات مشتركة لكافة الأطراف.





وقدم عمرو الشافعي مدير عمليات مجموعة CMA CGM الشكر للفريق مميش على إتاحة الفرصة لتعريف المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية الواعدة، كما أشاد بالإجراءات الأخيرة المتعلقة بمنح تخفيضات في رسوم الرسو والتراكي بموانئ بورسعيد لتستطيع بذلك مواجهة تحديات المنافسة مع موانيء حوض البحر الأبيض المتوسط واستعادة التحالفات الملاحية مرة أخرى.





ومن جانبهم، عبر الوفد الاقتصادي لممثلي كبرى الشركات العالمية عن سعادتهم لرؤية الإنجازات المصرية على أرض الواقع والتي من شأنها دعم صناعة النقل واللوجيستيات وخدمة حركة التجارة العالمية.





خلال الزيارة، استمع الوفد إلى عرض تقديمي عن مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة، تخلله مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ القناة، وتوثق فترة حفر القناة الجديدة وتلقي الضوء على الفرص الاستثمارية بمشروع التنمية بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية للقناة الجديدة والتي جاءت ثمارها واضحة بزيادة عائدات القناة وتعزيز تنافسيتها في مواجهة الطرق الملاحية والبديلة.



