عقد جلسات الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة بمعهد أمناء الشرطة

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل اليوم، بنقل مقر انعقاد جلسات الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، المختصة بنظر القضية رقم 478 لسنة 2014 جنح السيدة زينب "صحفية"، والمحدد لنظرها 31/10/2018 الى احدى قاعات المحاكمات بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حتى انتهاء المحاكمة بدلا من المقر الحالى.



