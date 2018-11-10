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حوادث

عقد جلسات الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة بمعهد أمناء الشرطة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:01 م
المستشار محمد حسام
المستشار محمد حسام وزير العدل
عمرو خليفة - محمد العيسوي
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل اليوم، بنقل مقر انعقاد جلسات الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، المختصة بنظر القضية رقم 478 لسنة 2014 جنح السيدة زينب "صحفية"، والمحدد لنظرها 31/10/2018 الى احدى قاعات المحاكمات بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حتى انتهاء المحاكمة بدلا من المقر الحالى.

جاء هذا بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى كتاب رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ بـ 28/10/2018 ، وبناء على ماعرضه مساعد وزير العدل لشئون المحاكم.
عقد جلسات الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة بمعهد أمناء الشرطة
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