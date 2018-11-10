إلهام شاهين لـ رانيا بدوي: كنت على وشك الإصابة بـ السكر لكن ربنا ستر

صرحت الفنانه الهام شاهين في برنامج (كلام رنوووش ) الذي تقدمه الإعلامية رانيا بدوي، والذي يتم بثه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأنها كانت على حافة الإصابة بمرض السكر وان طبيبها حذرها من كونها علي وشك الإصابة به اذا لم تلتزم بتعليمات الطبيب ، وذلك أثناء مشاركتها في ماراثون خيري لصالح مرضي السكر.



واعترفت الهام ، قائلة: " لقد شعرت بخوف شديد جدا من الاصابه بالمرض خاصة وان لدي تاريخا عائليا كبيرا من ناحية الأم والأب حيث أصيب الاثنان بمرض السكر اضافه الي إصابة شقيقي الأصغر بنفس المرض وهو ما جعلني حالة مرجحة للاصابه بالمرض بحكم التاريخ الوراثي للمرض" .



ومن هنا اتخذت قرار الا أتوقف عن ممارسة رياضة المشي نصف ساعه علي الاقل ثلاث او اربع مرات في الأسبوع الي جانب الالتزام بحمية غذائيه لتخفيف وزني .



واضافت الفنانه الهام قائلة لم أكن أتوقع حجم الحضور الهائل واهتمام الشباب بالرياضة وبالأعمال الخيرية بهذا الشكل.



من جهة أخرى، روى الدكتور حسام بدراوي أستاذ طب النساء والتوليد ، تجربته مع مرض ابنته داليا بمرض السكر وهي في عمر السادسة والعشرين وكيف أنه بالعلم قرر هو وأسرته أن يجعلوا مرض ابنتهما فرصه للنجاح والحياه الطبيعيه وليس محنه حيث أكد بدراوي ، أن المشكلة الأكبر تكمن في العائله التي تبدأ بفرض قيود وضوابط علي ابنائهم المرضي فيحرمونهم متعة الطفولة والحياه ظنا منهم أنهم يحمون أطفالهن .



وأكد أن الأهل بحاجه الي الوعي والقراءة عن كيفية التعامل مع ابنائهم المرضي ولا يجب ان يشعروا الطفل انه مريض او انه مختلف.



وطالب المجتمع بضرورة رفع الوعي تجاه انتشار مرض السكر الذي وصلت أرقامه الرسمية الي ١٢ مليون مريض داعيا الشباب الي الالتزام بممارسة الرياضه والعادات الغذائية السليمة.



يذكر ان ماراثون الجري أقيم بمبادرة من داليا بدراوي مدربة (الكروس فيت ) بالتعاون مع Sodic و control NGO والتي حكت تجربتها كيف انتصرت وقهرت المرض وكيف استطاعت أن تتسلق أعلي جبل في أوروبا كما انها أم لثلاث فتيات ولم تمنعها اصابتها بالسكر من النوع الأول من ممارسة حياتها بشكل طبيعي .