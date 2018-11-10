ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

إلهام شاهين لـ رانيا بدوي: كنت على وشك الإصابة بـ السكر لكن ربنا ستر

السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:04 م
صدى البلد
حمادة خطاب
صرحت الفنانه الهام شاهين في برنامج (كلام رنوووش ) الذي تقدمه الإعلامية رانيا بدوي، والذي يتم بثه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأنها كانت على حافة الإصابة بمرض السكر وان طبيبها حذرها من كونها علي وشك الإصابة به اذا لم تلتزم بتعليمات الطبيب ، وذلك أثناء مشاركتها في ماراثون خيري لصالح مرضي السكر.

واعترفت الهام ، قائلة: " لقد شعرت بخوف شديد جدا من الاصابه بالمرض خاصة وان لدي تاريخا عائليا كبيرا من ناحية الأم والأب حيث أصيب الاثنان بمرض السكر اضافه الي إصابة شقيقي الأصغر بنفس المرض وهو ما جعلني حالة مرجحة للاصابه بالمرض بحكم التاريخ الوراثي للمرض" .

ومن هنا اتخذت قرار الا أتوقف عن ممارسة رياضة المشي نصف ساعه علي الاقل ثلاث او اربع مرات في الأسبوع الي جانب الالتزام بحمية غذائيه لتخفيف وزني .

واضافت الفنانه الهام قائلة لم أكن أتوقع حجم الحضور الهائل واهتمام الشباب بالرياضة وبالأعمال الخيرية بهذا الشكل.

من جهة أخرى، روى الدكتور حسام بدراوي أستاذ طب النساء والتوليد ، تجربته مع مرض ابنته داليا بمرض السكر وهي في عمر السادسة والعشرين وكيف أنه بالعلم قرر هو وأسرته أن يجعلوا مرض ابنتهما فرصه للنجاح والحياه الطبيعيه وليس محنه حيث أكد بدراوي ، أن المشكلة الأكبر تكمن في العائله التي تبدأ بفرض قيود وضوابط علي ابنائهم المرضي فيحرمونهم متعة الطفولة والحياه ظنا منهم أنهم يحمون أطفالهن .

وأكد أن الأهل بحاجه الي الوعي والقراءة عن كيفية التعامل مع ابنائهم المرضي ولا يجب ان يشعروا الطفل انه مريض او انه مختلف.

وطالب المجتمع بضرورة رفع الوعي تجاه انتشار مرض السكر الذي وصلت أرقامه الرسمية الي ١٢ مليون مريض داعيا الشباب الي الالتزام بممارسة الرياضه والعادات الغذائية السليمة.

يذكر ان ماراثون الجري أقيم بمبادرة من داليا بدراوي مدربة (الكروس فيت ) بالتعاون مع Sodic و control NGO والتي حكت تجربتها كيف انتصرت وقهرت المرض وكيف استطاعت أن تتسلق أعلي جبل في أوروبا كما انها أم لثلاث فتيات ولم تمنعها اصابتها بالسكر من النوع الأول من ممارسة حياتها بشكل طبيعي .
loading...

ترشيحاتنا

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس وزراء ايطاليا

500 جنيه في السيارة.. آداب الجيزة تكشف آخر تقاليع الدعارة في 6 أكتوبر

تشابك بالأيدي على الهواء بين مذيع وضيفه لاتهام سيدة بسرقة أطفالها

اتفاق العراق والسعودية على تحقيق استقرار أسواق البترول.. فيديو وصور

ترامب: لن أسامح باراك أوباما على ما فعله بجيشنا

البرلمان يوافق على قانون الأسلحة والذخائر مبدئيا ويحيله لمجلس الدولة

بلطجية شارع رمسيس بايتاى البارود يثيرون الرعب على بعد أمتار من مركز الشرطة

محل الميلاد قطار 106.. لحظة استقبال المترو لمولود جديد توثقها كاميرات الجمهور ومواقع السوشيال ميديا

كاف يكشف أسباب إخفاء الخطيب ميدالية بعد خسارة الأهلي لقب بطل إفريقيا

بعد ضياع الحلم الكبير .. من طاهر للخطيب والبدرى ومجلس ابو ريدة: يا قلبى لا تحزن.. الأهلى الخاسر الوحيد

شاهد.. أول صور لوصول بعثة الأهلي للقاهرة بعد خسارة اللقب الأفريقي

شاهد.. نحت تمثال جديد لـ محمد صلاح يظهر ملامحه بشكل واضح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. نحت تمثال جديد لـ محمد صلاح يظهر ملامحه بشكل واضح

التعليم: نسعى لدعم السياحة الفندقية في مصر.. صور

العثور على 12 طن حلوى فاسدة قبل ترويجها بباب الشعرية.. صور

شاهد.. منة فضالي بإطلالة رقيقة وصيفية في أحدث جلسة تصوير لها

سلطان الطرب جورج وسوف يتألق في ساقية الصاوي.. صور

فيديو

المشرف على المتحف الكبير: نتوقع استقبال 10 آلاف زائر يوميا.. فيديو
طارق توفيق:المتحف الكبير الأكبر بالعالم في عرض حضارة واحدة.. فيديو
طارق توفيق: انتهينا من الأعمال الخرسانية والمعدنية للمتحف الكبير.. فيديو
استمرارا لمبادرة كلنا واحد.. مديريات الأمن تزور المدارس.. فيديو
ضبط شخص زور محررات رسمية نظير مبالغ مالية بالشرقية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟