وكيل تعليم الإسماعيلية: نظام إداري متطور للمنظومة التعليمية..صور

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اجتماعا بحضور مديري المدارس الابتدائية باداراتي شمال وجنوب الإسماعيلية التعليمية اليوم بحضور عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية واسماعيل محسن مدير التعليم العام وفلك الديب مدير عام الشئون التنفيذية ومحمد عبد الكريم مدير عام إدارة شمال ومحمود عبد السميع وكيل جنوب لمناقشة عدد من الملفات المهمة في إطار انضباط العملية التعليمية.



شدد قبيصى علي أهمية تحية العلم أثناء طابور الصباح للنشيد الوطني وتوحيد تحية العلم علي مستوى جميع المدارس الي جانب اجراء مسابقة عن الوطنية والانتماء بين الطلاب والمعلمين او مسابقات إذاعية يتم من خلالها استضافه شخصيات وطنية شهيرة تتحدث عن قيم الولاء والانتماء.



وأشار مدير المديربة الي اهمية المتابعة داخل الفصول وأن تكون بناءة وواقعية مع تقديم تقرير يشمل كل العاملين.



وعن مجموعات التقوية أعلن عن مبادرة لمواجهة الدروس الخصوصية اختيار أفضل العناصر يومي الجمعة والسبت علي مستوى الادارتين وشدد علي أهمية ودور اللجنة الثلاثي بالنسبة للتغذية.



أشار قبيصى إلى ضرورة ان تنفذ نشرات سد العجز فور وصولها وفي حالة عدم تنفيذها يتم الإخلاء الإدارى عن طريق لجنة من التوجيه المالي والإداري وحصول الجميع داخل المجتمع التعليمي علي الأنصبة كامله.



واختتم ضرورة حل المشاكل وعدم تصعيدها في إطار ذلك يجب مقابلة أولياء الأمور بشكل يليق به مشددا علي حسن اختيار مسئول الامن وانه لابد من أن يكون واجهة مشرفة يجيد التعامل مع المواطنين وأولياء الأمور وكذلك الموجه لابد أن يحضر من اول الطابور وحتي نهاية اليوم الدراسي



من جانبه قال عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية لابد من مواجهة التقارير الطبية وتابع الأشراف لة دور مهم جدا مشيرا الي أهمية الأنشطة حتي يتم تفجير طاقات الطلاب.



وأكد علي ضرورة عدم السماح لأي قنوات فضائية او صحافه بالدخول الى المدارس دون الحصول علي تصريح من مدير المديرية حيث أن هناك كتابا دوريا ملزما بذلك حرصا على انضباط العملية التعليمية.

