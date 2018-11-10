ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

وكيل تعليم الإسماعيلية: نظام إداري متطور للمنظومة التعليمية..صور

السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:21 م
صدى البلد
انجي هيبة
عقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اجتماعا بحضور مديري المدارس الابتدائية باداراتي شمال وجنوب الإسماعيلية التعليمية اليوم بحضور عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية واسماعيل محسن مدير التعليم العام وفلك الديب مدير عام الشئون التنفيذية ومحمد عبد الكريم مدير عام إدارة شمال ومحمود عبد السميع وكيل جنوب لمناقشة عدد من الملفات المهمة في إطار انضباط العملية التعليمية.

شدد قبيصى علي أهمية تحية العلم أثناء طابور الصباح للنشيد الوطني وتوحيد تحية العلم علي مستوى جميع المدارس الي جانب اجراء مسابقة عن الوطنية والانتماء بين الطلاب والمعلمين او مسابقات إذاعية يتم من خلالها استضافه شخصيات وطنية شهيرة تتحدث عن قيم الولاء والانتماء.

وأشار مدير المديربة الي اهمية المتابعة داخل الفصول وأن تكون بناءة وواقعية مع تقديم تقرير يشمل كل العاملين.

وعن مجموعات التقوية أعلن عن مبادرة لمواجهة الدروس الخصوصية اختيار أفضل العناصر يومي الجمعة والسبت علي مستوى الادارتين وشدد علي أهمية ودور اللجنة الثلاثي بالنسبة للتغذية.

أشار قبيصى إلى ضرورة ان تنفذ نشرات سد العجز فور وصولها وفي حالة عدم تنفيذها يتم الإخلاء الإدارى عن طريق لجنة من التوجيه المالي والإداري وحصول الجميع داخل المجتمع التعليمي علي الأنصبة كامله.

واختتم ضرورة حل المشاكل وعدم تصعيدها في إطار ذلك يجب مقابلة أولياء الأمور بشكل يليق به مشددا علي حسن اختيار مسئول الامن وانه لابد من أن يكون واجهة مشرفة يجيد التعامل مع المواطنين وأولياء الأمور وكذلك الموجه لابد أن يحضر من اول الطابور وحتي نهاية اليوم الدراسي

من جانبه قال عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية لابد من مواجهة التقارير الطبية وتابع الأشراف لة دور مهم جدا مشيرا الي أهمية الأنشطة حتي يتم تفجير طاقات الطلاب.

وأكد علي ضرورة عدم السماح لأي قنوات فضائية او صحافه بالدخول الى المدارس دون الحصول علي تصريح من مدير المديرية حيث أن هناك كتابا دوريا ملزما بذلك حرصا على انضباط العملية التعليمية.
loading...

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

ريجيم سريع لإنقاص 5 كيلوجرامات في 10 أيام

مجلة فرنسية تسخر من علاقة تركيا بأمريكا وتشبههما بـ زوجين مسنين يتشاجران دائما

تشابك بالأيدي على الهواء بين مذيع وضيفه لاتهام سيدة بسرقة أطفالها

استجابة لشكاوى المواطنين.. حى عين شمس يشن حملة نظافة بشارع جسر السويس.. صور

مصدر بالكاف يكشف لـ صدى البلد حقيقة إعادة مباراة الأهلي والترجي بسبب الطوبة

السيسي يوجه باعتماد المعايير الدولية فى تشكيل صندوق مصر السيادي

إصابه 409 مواطنين بسبب السيول بالكويت.. فيديو وصور

شاهد.. آثار كارثية للسيول والفيضانات في الأردن

تفاصيل جديدة عن مؤامرة اغتيال الرئيس الفرنسي ماكرون

محل الميلاد قطار 106.. لحظة استقبال المترو لمولود جديد توثقها كاميرات الجمهور ومواقع السوشيال ميديا

الحاج فتحي ثاني ضحايا خسارة الأهلي من الترجي في بطولة نهائي إفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. نحت تمثال جديد لـ محمد صلاح يظهر ملامحه بشكل واضح

التعليم: نسعى لدعم السياحة الفندقية في مصر.. صور

العثور على 12 طن حلوى فاسدة قبل ترويجها بباب الشعرية.. صور

شاهد.. منة فضالي بإطلالة رقيقة وصيفية في أحدث جلسة تصوير لها

سلطان الطرب جورج وسوف يتألق في ساقية الصاوي.. صور

فيديو

طارق توفيق:المتحف الكبير الأكبر بالعالم في عرض حضارة واحدة.. فيديو
طارق توفيق: انتهينا من الأعمال الخرسانية والمعدنية للمتحف الكبير.. فيديو
استمرارا لمبادرة كلنا واحد.. مديريات الأمن تزور المدارس.. فيديو
ضبط شخص زور محررات رسمية نظير مبالغ مالية بالشرقية.. فيديو
حملات أمنية مكثفة لضبط تجار المخدرات وحيازة الأسلحة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟