القابضة للمطارات تبدأ تجربة بوابات تأمين المطار

أجرت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، برئاسة الطيار أحمد جنينه، بالتعاون مع الجهات الآمنية بمطار القاهرة الدولي تجربة علي استخدام البوابات الأمنية الجديدة الخاصة بفحص السيارات، والتي تم تركيبها علي مداخل المطار منذ فبراير الماضي.



وقالت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي، إنه تم الاشتباه في سيارة وادخالها علي البوابات، والكشف عليها بواسطة الأجهزة الحديثة ونجحت التجربة.



وقاست السلطات زمن الاشتباه، ووقت الفحص علي الجهاز الجديد لتحديد الوقت الذي تستغرقه كل سيارة، وقالت مصادر بالشركة القابضة ان الشركة المنفذة للبوابات حضرت التجربة، وتابعت كيفية استخدام الأجهزة، وتنتظر الشركة القابضة للمطارات بعد المراجعات النهائية للبوابات لبدء تشغيلها فعليا.