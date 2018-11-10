عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بـ طوخ

عادت حركة القطارات فى طوخ الى طبيعتها اثر وقوع حريق فى احد قطارات البضاعه اثناء تخزينه فى محطة طوخ ولم تقع اى خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعه.



تلقى العميد فوزى عبد ربه مامور مركز شرطة طوخ بلاغا بوقوع حريق فى قطار بضائع بمحطة قطارات طوخ



تم اخطار اللواء رضا طبلية مدير الامن فانتقل المقدم احمد سامى رئيس المباحث وسيارات الاطفاء وتم السيطرة على الحريق وبالمعاينه تبين اندلاع حريق بسيط فى جرار قطاربضاعه وتم السيطرة عليه دون وقوع اى اصابات بشرية وتم الاستعانه بجرار اخر واستانف القطار رحلته للقاهرة











