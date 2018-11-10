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مرأة

إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور

السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:28 م
صدى البلد
رنا عصمت
شاركت بيلا حديد، عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل، متابعيها بإطلالة جديدة تعبر عن أسلوبها الجريء والعصري في اختيارها للأزياء.

واختارت بيلا فستانًا قصيرًا من ماركة moschino ، باللون الأسود الجلد القصير، الذي كشف عن كتفيها و حدد خصرها، و استكملت إطلالتها بارتدائها "بوت" طويل ذات اللون الاسود.

و بلغ سعر إطلالة بيلا حديد 6495 جنيها مصريا من ماركة moschino.
إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور
إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور
إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور
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