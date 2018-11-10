ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

طارق توفيق: انتهينا من الأعمال الخرسانية والمعدنية للمتحف الكبير.. فيديو

السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:16 م
طارق توفيق
طارق توفيق
هاني حسين
قال طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير، إنه تم الإنتهاء من الأعمال الخرسانية والمعدنية للمتحف المصري الكبير بنسبة 100%.

وأضاف " توفيق" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" نعمل على التشطيبات الداخلية والخارجية للمتحف تمهيدا لإدخال القطع الأثرية فيه".

وتابع:" المتحف المصري الكبير يقع على بعد 2 كيلومتر من الأهرامات، وشرفنا على الانتهاء من التشطيبات الداخلية".
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. موكب السفير القطري يتعرض للرشق بالحجارة في غزة

شاهد.. أول صور لوصول بعثة الأهلي للقاهرة بعد خسارة اللقب الأفريقي

بعثة الاهلي تصل إلى القاهرة بعد خسارة اللقب الأفريقي .. فيديو وصور

مفاجأة بشأن العمر الحقيقي لـ أهرامات الجيزة

سلطان الطرب جورج وسوف يتألق في ساقية الصاوي.. صور

شاهد.. نحت تمثال جديد لـ محمد صلاح يظهر ملامحه بشكل واضح

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج الحربى

كاف يكشف أسباب إخفاء الخطيب ميدالية بعد خسارة الأهلي لقب بطل إفريقيا

شاهد.. منة فضالي بإطلالة رقيقة وصيفية في أحدث جلسة تصوير لها

500 جنيه في السيارة.. آداب الجيزة تكشف آخر تقاليع الدعارة في 6 أكتوبر

اتفاق العراق والسعودية على تحقيق استقرار أسواق البترول.. فيديو وصور

3 ملايين دولار تنهي أزمة تهديد الفيفا لـ الزمالك بخصم النقاط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. نحت تمثال جديد لـ محمد صلاح يظهر ملامحه بشكل واضح

التعليم: نسعى لدعم السياحة الفندقية في مصر.. صور

العثور على 12 طن حلوى فاسدة قبل ترويجها بباب الشعرية.. صور

شاهد.. منة فضالي بإطلالة رقيقة وصيفية في أحدث جلسة تصوير لها

سلطان الطرب جورج وسوف يتألق في ساقية الصاوي.. صور

فيديو

طارق توفيق:المتحف الكبير الأكبر بالعالم في عرض حضارة واحدة.. فيديو
طارق توفيق: انتهينا من الأعمال الخرسانية والمعدنية للمتحف الكبير.. فيديو
استمرارا لمبادرة كلنا واحد.. مديريات الأمن تزور المدارس.. فيديو
ضبط شخص زور محررات رسمية نظير مبالغ مالية بالشرقية.. فيديو
حملات أمنية مكثفة لضبط تجار المخدرات وحيازة الأسلحة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟