طارق توفيق: انتهينا من الأعمال الخرسانية والمعدنية للمتحف الكبير.. فيديو

قال طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير، إنه تم الإنتهاء من الأعمال الخرسانية والمعدنية للمتحف المصري الكبير بنسبة 100%.



وأضاف " توفيق" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" نعمل على التشطيبات الداخلية والخارجية للمتحف تمهيدا لإدخال القطع الأثرية فيه".



وتابع:" المتحف المصري الكبير يقع على بعد 2 كيلومتر من الأهرامات، وشرفنا على الانتهاء من التشطيبات الداخلية".

