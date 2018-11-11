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ديني

حكم صيام من لم يخرج زكاة الفطر

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 08:31 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند «الحنفية»، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين.

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « ما حكم صيام من لم يخرج الزكاة ؟»، أنه يجب إخراج زكاة الفطر قبل إذا أخر المسلم زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها كالصلاة عبادة لا تسقط بخروج الوقت، ولكن يقع صيامه صحيحًا، وآخر وقتها غروب شمس يوم العيد، كما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

وأشار أن زكاة الفطر من الممكن أن تقضى فإذا أخرت خروجها وكنت قادرًا على إخراجها ولم تخرجها فهذا ذنب عليك أن تتوب منه وتقضى هذه الزكاة أما إذا لم يتعلق الوجوب بك لفقرك فلا إثم عليك.
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