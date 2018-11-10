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أخبار البلد

وزيرة الصحة توجه بتشغيل مركز الدم الجديد في دمياط خلال شهر بـ 24 مليون جنيه

السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:27 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
وجهت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمركز الدم الإقليمي الجديد بمحافظة دمياط خلال شهر.

جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة للأعمال الإنشائية بالمركز الإقليمي لنقل الدم اليوم السبت، ترافقها محافظ دمياط د.منال عوض والدكتور علاء حشيش ممثلا عن منظمة الصحة العالمية، حيث أنه أحد المراكز التي تدخل ضمن المشروع القومي لتجميع البلازما لتصنيعها محليا وذلك بتكلفة بلغت 24 مليون جنيه شاملة التجهيزات والإنشاءات.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان د.خالد مجاهد، أن الوزيرة وجهت خلال زيارتها بإعادة توظيف حجرات المركز بما يخدم المواطنين، كما وجهت بتخصيص جزء من المبنى للتبرع بالدم، على أن يتم فصله لتخصيص جزء للتبرع بالبلازما، وآخر للتبرع بالدم، مشيرة إلى أن المبني يتكون من 3 أدوار مبني على مساحة 650 متر مربع.

وذكرت وزيرة الصحة أن المبنى القديم لنقل الدم يقوم بتجميع 1300 كيس دم شهريا، مشيرة إلى أنه كان ينقصه عدد من الاشتراطات الطبية الواجب توافرها، لذا كان من الضروري إنشاء مركز جديد مطابق للمواصفات العالمية لخدمة المرضى.

ولفتت وزيرة الصحة والسكان إلى توفير كافة الكوادر البشرية للمركز، وتدريبهم على أيد خبراء أجانب، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية ستقوم بمتابعة كافة الأعمال ووضع المعايير وبروتوكولات العمل وفق النظم العالمية فى تجميع وتصنيع البلازما.
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