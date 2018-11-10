طارق توفيق:المتحف الكبير الأكبر بالعالم في عرض حضارة واحدة.. فيديو

قال طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير، إن المتحف مقام على تبة رملية، وتلك الأرض لم يستخدمها المصري القديم في بناء المعابد والمقابر، وبالتالي لا يوجد آثار أسفل المتحف.



وأضاف توفيق، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: "تم إزالة ألاف الأطنان من الرمال حتى يكون مستوى قاعات العرض هو نفس مستوى أرضية الأهرامات، وسيطل الزائرون على الاهرامات من واجهة زجاجية من داخل المتحف بارتفاع 27 مترا".



وتابع: "وتصل مساحة المتحف الكلية إلى 491 ألف متر، ومساحة مبنى المتحف هي 165 ألف متر، وقاعات العرض المغطاة مساحتها 50 ألف متر، بالإضافة إلى 42 ألف متر ساحات خارجية للعرض المتحفي، بإجمالي 92 ألف متر للعرض المتحفي، بما يجعل المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم يعرض آثار لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية الفرعونية".



