انتخاب عبد الفتاح إبراهيم أمينا للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج

انتخب المؤتمر العام الثامن للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس، في ختام أعماله اليوم، السبت، بالقاهرة، عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج في مصر، أمينا عاما للاتحاد العربي، والأردني فتح الله العمراني رئيسا للمجلس التنفيذي، والسوداني عبدالرحمن بابكر نائبا للرئيس.



كما تم انتخاب الأمانة العامة وأعضائها، من الليبي خليفة المبروك نائبا للأمين العام، وعضوية كل من عمر الحلو من سوريا، وعبد الرحمن بابكر من السودان، وقاسم حجازي من لبنان، وعمار طاكجوت من الجزائر.



وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، قد افتتح أعمال المؤتمر صباح اليوم، مؤكدا أن قطاع عمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، يعد واحدًا من أهم القطاعات العمالية في مصر والدول العربية، مرجعا ذلك إلى قدم هذه الصناعة، وكثافة العمالة بها، قائلا: إن أحد لا ينكر ما تتعرض له هذه الصناعة في الوقت الحالي إلى مشكلات جوهرية، تهدد مستقبل هذه الصناعة، وتنعكس على أوضاع عمالها.



وقال : إن عمال الغزل والنسيج في مصر أكثر الذين عانوا من مشاكل هذا القطاع المتراكمة، والتي تسببت فيها عدد من القرارات الاقتصادية الخاطئة خلال السنوات الماضية زادت من هموم وأوجاع العاملين به، مؤكدا أننا الآن وبعد ثورتين عظيمتين قام بهما الشعب المصري والعمال في القلب منه، بات لدينا خطط اقتصادية طموحة تسعى القيادة السياسية بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تطبيقها لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع.