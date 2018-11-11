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ديني

حكم الصلاة جماعة مع الأطفال

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الجماعة فرض كفاية أى إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين، وليست فرض عين يلزم أداؤها من الجميع

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « هل تجوز الصلاة في جماعة مع الأطفال دون سن التكليف؟ »، أن الواجب على كل مسلم أن يصلي في المساجد مع الناس، هو وأولاده ومن تحت يده من أيتام أو خدام يصلون في المساجد مع المسلمين، وليس له أن يصلي في بيته، لكن لو شغل عن هذا بمرض صلى مع زوجته لا بأس، أو مع أولاده الصغار ليس عليهم جماعة لا بأس، أو أناس مرضى صلوا معه جماعة لا بأس، أما الأقوياء فيلزمهم أن يصلوا في المساجد، وليس لهم التخلف إلا بعذر شرعي كالمرض.

وأشار الى أنه يجوز أن تصلى معهم صلاة جماعة طالما ان أطفالكِ يميزوا فطالما انهم يتوضئون وتستطيعى ان تقيمى الصلاة وأركانها وشروطًا، فالإدراك والتمييز أهم شئ فى الصلاة للأطفال فإذا توافر فيجوز أن نصلى معهم جماعة وتقفين وسطهم وتجعلى أحدهم عن يمينك والأخر عن شمالك.
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