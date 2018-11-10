ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

هجوم حاد من جماهير السويس على حكم مباراة الزرقا بسبب ضربة جزاء ..فيديو

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:55 م
صدى البلد
عبدالله هشام
شن أحد مشجعي فريق منتخب السويس، هجوما قاسيا على الحكم محمد معروف، بعد لقاء فريقه مع الزرقا، في المباراة التي اقيمت على ملعب النصر القاهري، عصر اليوم، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من دوري القسم الثاني، وانتهت بالتعادل السلبي.

واعترض المشجع السويسي، على ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة لفريقه ضد الزرقا لم يحتسبها معروف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين ويزيد موقف منتخب السويس سوءا في جدول الترتيب.

بهذه النتيجة يصعد فريق الزرقا إلى المركز العاشر برصيد 10 نقاط في جدول ترتيب مجموعة القاهرة، بينما جاء فريق منتخب السويس في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.
loading...

ترشيحاتنا

طفل يتكئ على كتف الأمير بن سلمان ليلتقط سيلفى.. فيديو وصور

ضبط مالك مدرسة بتهمة تزوير شهادات الثانوية مقابل 70 ألف جنيه.. صور

أسرار احتفاظ الحبوب والعدس بحالتها في قبور الفراعنة.. فيديو

نصر الله يهدد بوقف مفاوضات تشكيل الحكومة اللبنانية.. ويحذر إسرائيل

شاهد.. دينا عبد المقصود بطلة العالم لكمال الأجسام ضيفة صدى البلد غدا

السيسي يوجه باعتماد المعايير الدولية فى تشكيل صندوق مصر السيادي

ريجيم سريع لإنقاص 5 كيلوجرامات في 10 أيام

تعطيل الدراسة في الكويت بسبب سوء الأحوال الجوية

رسام البهجة لـ "صدى البلد": هأحول شوارع مصر إلى معارض فنية. صور

رئيس البرلمان: الخمسة جنيه قيمتها زي الجنيه أو الخمسين قرش

خناقة بين ميدو وأحمد السعدني بسبب الأهلي

محل الميلاد قطار 106.. لحظة استقبال المترو لمولود جديد توثقها كاميرات الجمهور ومواقع السوشيال ميديا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوضى وكوارث في غرب بريطانيا بسبب الأمطار الغزيرة .. صور

إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور

شاهد.. نحت تمثال جديد لـ محمد صلاح يظهر ملامحه بشكل واضح

التعليم: نسعى لدعم السياحة الفندقية في مصر.. صور

العثور على 12 طن حلوى فاسدة قبل ترويجها بباب الشعرية.. صور

فيديو

اشتباكات بين جماهير منتخب السويس ولاعبي الفريق بعد التعادل مع الزرقا.. فيديو
هجوم حاد من جماهير السويس على حكم مباراة الزرقا بسبب ضربة جزاء ..فيديو
سرير توت عنخ آمون يكشف قِصر قامته .. فيديو
أسرار احتفاظ الحبوب والعدس بحالتها في قبور الفراعنة.. فيديو
فيديوجراف| القصة الحقيقية لفيلم The Conjuring

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟