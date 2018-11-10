هجوم حاد من جماهير السويس على حكم مباراة الزرقا بسبب ضربة جزاء ..فيديو

شن أحد مشجعي فريق منتخب السويس، هجوما قاسيا على الحكم محمد معروف، بعد لقاء فريقه مع الزرقا، في المباراة التي اقيمت على ملعب النصر القاهري، عصر اليوم، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من دوري القسم الثاني، وانتهت بالتعادل السلبي.



واعترض المشجع السويسي، على ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة لفريقه ضد الزرقا لم يحتسبها معروف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين ويزيد موقف منتخب السويس سوءا في جدول الترتيب.



بهذه النتيجة يصعد فريق الزرقا إلى المركز العاشر برصيد 10 نقاط في جدول ترتيب مجموعة القاهرة، بينما جاء فريق منتخب السويس في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.

