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موجز البلد| رشق موكب سفير قطر بالحجارة.. والنيران تحاصر كيم كارديشيان

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:54 م
صدى البلد
إسلام عبد الهادي
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم السبت، مجموعة من الأخبار المهمة، وتسهيلًا على قرائه، نقدم لكم موجزًا بأهم هذه الأخبار.

وجاء من أبرز هذه الأخبار، تعرض موكب السفير القطري في غزة للرشق بالحجارة، ومحاصرة النيران لمنزل كيم كارديشيان.

وأيضا انشقاق الأرض في إسرائيل وابتلاعها طريقا رئيسيا، إلى جانب ظهور القرش بهلول في مياه مرسى علم.
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موجز البلد| رشق موكب سفير قطر بالحجارة.. والنيران تحاصر كيم كارديشيان

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