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رياضة

اشتباكات بين جماهير منتخب السويس ولاعبي الفريق بعد التعادل مع الزرقا.. فيديو

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:56 م
صدى البلد
عبدالله هشام
شهدت مباراة فريقي منتخب السويس والزرقا، والتي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب نادي النصر بمصر الجديدة والمؤجلة من الجولة التاسعة للمجموعة الثانية "القاهرة والقناة" من دوري القسم الثاني، هجوما حادا من الجماهير على لاعبي السويس بعد الأداء السئ الذي تسبب في الخروج بالتعادل السلبي .

واشتبكت الجماهير مع بعض لاعبي فريق منتخب السويس بسبب الاداء السيئ؛ مما دعا مجلس إدارة النادي للتدخل لفض الاشتباك وتهدئة الأمور خصوصا أن اللقاء يقام علي ملعب فريق النصر القاهري.

بهذه النتيجة يصعد فريق الزرقا إلى المركز العاشر برصيد 10 نقاط في جدول ترتيب مجموعة القاهرة، بينما جاء فريق منتخب السويس في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.
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