مشروعات البرلمان تناقش مشكلات التعليم..طارق شوقى: المجانية لا يجب أن تترك بلا نقاش.. تذكرة حفل عمرو دياب بـ20 ألف جنيه.. وإحنا مش لاقيين فلوس للتطوير.. ونواب يطالبون بزيادة المدارس

وزير التعليم بمشروعات البرلمان:

لدينا 8 آلاف موظف بديوان عام الوزارة لا أعرف منهم سوى 7 فقط

لو كلمنا الناس عن مجانية التعليم ممكن تحدفنا بالطوب

محمد مجاهد:

إنشاء هيئة مستقلة لاعتماد جودة التعليم الفني



عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، برئاسة محمد كمال مرعي، اجتماعا لها بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وذلك لمناقشة المشكلات التي تعاني منها المنظومة.



فى البداية قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن ملف مجانية التعليم لا يجب أن يترك بلا نقاش، مطالبا بضرورة أن يتم الإجابة عن بعض الأسئلة منها مجانية التعليم تكون لمين؟، متسائلا: هل المجانية لمن ينجب طفلين كما هي لمن ينجب 10 أطفال.



وأوضح خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، أن الفصول التى تحوى أكثر من 100 طالب ليست كثيرة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على أن يكون أقصى عدد في الفصول 70 طالبا.



وأكد الوزير أن الشعب يدفع أموال لأى مكان إلا الحكومة، مستشهدا بالأموال التي تصرف سنويا على الدروس الخصوصية وبعض المراكز غير المرخصة، مشيرا إلى أن أغلب المشكلات لا تصدر إلا من خلال مدارس غير مرخصة ولا تتبع الوزارة.



وحول عجز المعلمين، أوضح الوزير أنه لا يوجد عجز كبير ونحتاج فقط 25 ألف معلم وسيتم التعامل مع هذا الأمر من خلال التعاقدات، لافتا إلى أن أزمة العجز تكمن في سوء التوزيع.



ولفت وزير التربية والتعليم إن فاتورة التعليم فى مصر، سنويا تصل إلى 200 مليار جنيه تدفع الحكومة منها 89 مليار جنيه و الأهالى ينفقون باقى المبلغ على المدارس الخاصة وسناتر الدروس الخصوصية، لافتا إلى أن ديوان عام وزارة التربية والتعليم، يكتظ بعدد كبير من العمالة الزائدة، بسبب الانتدابات من عدة قطاعات مختلفة، بهدف السعى للحصول على المزايا المالية فى الديوان العام متابعا: لدينا 8 آلاف موظف بدويان عام الوزارة لا أعرف منهم سوى 7 فقط.



وانتقد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم حرص المواطنين على إنفاق أموال كبيرة، على المدارس الخاصة ومراكز الدروس الخصوصية، مبديا تعجبه من حرص البعض على التعليم المجاني فى الوقت الذى ننفق فيه مبالغ كبيرة على الدروس الخصوصية.



وقال شوقي إن "تذكرة حفل الفنان عمرو دياب تتكلف 20 ألف جنيه، واحنا مش لاقيين فلوس نطور بيها التعليم".



وتابع وزير التعليم فى كلمته قائلا: "لو كلمنا الناس عن مجانية التعليم ممكن تحدفنا بالطوب".



وطالب أعضاء اللجنة، الوزير بضرورة التصدي لظاهرة الإنتدابات العشوائية حتى لا تؤثر على ميزانية الوزارة وهو الأمر الذى تعهد الوزير بالقضاء عليه خلال الفترة المقبلة.



من جانبه أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير التعليم الفني، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة لاعتماد جودة التعليم الفني، و إنشاء أكاديمية لتأهيل و تدريب معلمي التعليم الفني، بعدد من الفروع في المحافظات.



وأضاف "مجاهد" في كلمته حول دور وزارة التربية و التعليم الفني في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، بلجنة المشروعات الصغيرة، بمجلس النواب أن الوزارة تصيغ الآن مواد مشروع القانون الخاص بالهيئة، تمهيدا لإرسالها لمجلس الوزراء، ومن ثم مجلس النواب لإصداره في هذا الفصل التشريعي.



وأوضح قائلا :هيبقي ليها مجلس إدارة ومجلس أمناء تضم الشركاء كاتحاد الصناعات، و سيكون للأكاديمية عدة وظائف من بينها التأكد من برامج التربية والتعليم في دعم التعليم الفني، وخلال عملية التحديث في المناهج، سنتولي تدريب خبراء من الصناعة لتأهيل الطلاب الخريجين".



من جانبه طالب عدد من نواب لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب بزيادة عدد مدارس التعليم الفنى فى المرحلة القادمة ،وذلك لاستيعاب الطلاب الراغبين فى الالتحاق بهذا النظام على مستوى محافظات الجمهورية، فيما اعترض النائب محمد المرشدى وكيل اللجنة على استمرار نظام التعليم المزدوج والذي يتضمن التحاق الطلاب بالمدارس الصناعية بعد المرحلة الإعدادية، ثم التحاقه مرة أخرى بالتعليم العالى، وقال :هذا اهدار للمال العام".



ووجه النائب محمد مرعى، رئيس اللجنة عددا من التساؤلات لممثل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى حول رؤية الوزارة فى تطوير هذا الملف وبالأخص فيما يتعلق بالتعليم التجارى والذى يواجه كثير من العثرة ، وقال "مرعى " :عندنا خريجين ملهمش وظائف و وظائف بدون خريجين"،وتساءل قائلا :هل يوجد ربط بين وزارتى التربية والتعليم والقوى العاملة للاستفادة بشكلب أمثل من خريجى التعليم الفنى ".



وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، التعليم التجاري هو أكثر أنواع التعليم الذى يحتاج إلى نظره شامله لتطويره .