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أسرار احتفاظ الحبوب والعدس بحالتها في قبور الفراعنة.. فيديو

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:42 م
صدى البلد
هاني حسين
قال الدكتور حسين كمال، المسؤول عن الترميم داخل المتحف المصري الكبير، إن هناك 6 معامل متخصصة لترميم الآثار في المتحف، وستعرض به آثار لم تعرض من قبل.

وأضاف " كمال" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن قيمة القطع الأثرية تكمن فيما تحويه من معلومات تحل ألغازا قديمة، ومن أهم مبادئ الترميم عدم إستكمال الترميم للعودة إلى الشكل الأصلي، للمحافظة على المادة الأثرية وإعطاء قيمة أكبر للقطعة الأثرية".

وعرضت الإعلامية عزة مصطفى، مجموعة من الأواني التي كان يستخدمها المصريون القدماء في حفظ الحبوب، وعلق مسئول الترميم قائلا:" ووجدنا في إحداها حبات عدس باقية منذ أكثر من 3 آلاف سنة، والسبب وراء بقاء الحبوب بحالتها الطبيعية استخدام الفراعنة مادة يتم تغطية الأواني والصوامع بها للحفاظ على حالة الحبوب والبقوليات في القبور، ومنع دخول الحشرات وتغيرات الحرارة والرطوبة".
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